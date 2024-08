Na konci července byla na místo výstavby Dvoreckého mostu už jedna ocelová kontrukce převezena a to pomocí speciální pontonové lodi. Vážila 150 tun a měřila 39 metrů.

V pondělí byla přepravena již čtvrtá část konstrukce, která je nejdelší a zároveň i nejtěžší, váží totiž rovných 300 tun a dlouhá je 54 metrů. A i tentokrát je přepravena po vodě a to opět firmou Lodě Helios a jejím speciálním pontonovým plavidlem. Tyto ocelové konstrukce slouží jako podpora pro vybudování lešení a bednění, do kterého se následně leje beton.

Převoz největší ocelové konstrukce k Dvoreckému mostu po speciální lodi | Video: Deník/Radek Cihla

„To, co tady můžete vidět je přeprava ocelové konstrukce pro stavbu Dvoreckého mostu. V současné době je konstrukce na pontonovém systému PMSS, který je naší výroby. PMSS je unikátní, má hydraulické opěry do dna, hydraulické zvedací systémy z paluby a v rámci staveniště se pohybuje s vysokou přesností na lanovém systému pro uložení té konstrukce," řekl na místě Deníku Vladimír Toman, jednatel společnosti Lodě Helios, která konstrukci na místo převáží.

Přeprava konstrukce spadá do kategorie nadrozměrných přeprav a proto bylo potřeba uzavřít vodní cestu na dobu nezbytně nutnou pro tu přepravu.

Hlavní význam mostu je dle vedení města v zajištění tramvajového spojení mezi Prahou 4 a 5, aby nebylo nutné jezdit přes centrum. Dvorecký most bude určen pouze pro MHD, vozidla IZS a pěší a cyklisty.

Převoz největší ocelové konstrukce k Dvoreckému mostu po speciální lodi | Video: Deník/Radek Cihla

Podle 1. náměstka primátora Prahy, Zdeňka Hřiba (Piráti), je jedním z důvodů, proč nebude po mostu vedena klasická doprava fakt, že by bylo potřeba vybudovat systém komplikovaných křižovatek na obou stranách řeky, které se tam prakticky nevejdou a navíc by to zavedlo auto do razidenčních ulic Prahy 4 a Prahy 5.

„Dvorecký most je stavba která vzniká podle architektonické soutěže. Jeho budoucí tvar bude mít odkaz na kubismus, což je typicky český směr. Dokončení plánujeme na přelomu let 2025-2026. Předpokládané otevření pro veřejnost je v lednu roku 2026. Stavba nyní běží podle plánu. Na začátku byly nějaké komplikace spojené se zakládáním mostu v korytě řeky, to se ale podařilo překonat," sdělil ma místě Hřib Deníku.

Převoz největší ocelové konstrukce k Dvoreckému mostu po speciální lodi | Video: Deník/Radek Cihla

Stavba mostu měla vyjít město na 1,1 miliardy korun a měla být hotová už letos, kvůli geologickým komplikacím se však prodloužila a zřejmě bude i dražší.

Označení Dvorecký je provizorní. Stavba má nést jméno po některé z významných ženských osobností. O konečném pojmenování rozhodnou občané v anketě, vhodná pojmenování připraví magistrátní místopisná komise. Jméno bude vybráno nejpozději do dokončení stavby.