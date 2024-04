Centrum slouží nejen místním obyvatelům, ale také lidem z okolí – zavítalo jich do něj už více než devět tisíc. V Praze je přitom podobných zařízení stále nedostatek. Seniorů přibývá, jen v prosinci 2023 žilo v Praze 200 lidí, kterým je sto a více let.

„Délka dožití se prodlužuje, a i když často mluvíme o sklonku života, můžou to být aktivní léta, devět let zkušeností nám ukazuje, že v každém věku je co předávat a paní Anna je toho důkazem. Občas se přiznám, že inspiraci hledám právě u těch, co se dožívají vysokého věku, a přitom hýří optimismem, nadějí a aktivním přístupem k životu. V RoSe máme jedno heslo, není nic vzácnějšího než obohacující setkání a jsem ráda, že jsem měla to štěstí potkat se s mnoha lidmi zanechávající v nás stopu. Aktivní stárnutí se snažíme podpořit aktivitami organizovanými Centrem RoSa, ale i tím, že bydlení v RoSe je podporující, nicméně zachovává svobodu rozhodnutí,“ říká Anna Ježková, zakladatelka Rezidence a Centra RoSa.

I ve stovce stále s chutí do života

Aktivní a sobestačná je právě i paní Anna Štemberová, která i přes to, že 16. dubna oslaví sto let, hraje v seniorském divadle, zpívá a věnuje se angličtině, němčině a cvičení.

Anna Štemberová v mládíZdroj: Archiv Anny Štemberové

Paní Anna zažila II. světovou válku a prošla si nuceným nasazením v Německu. S manželem byla 51 let. Narodily se jí dvě dcery, dnes má pět vnoučat a pět pravnuků. V důchodu je přes čtyřicet let, naposledy pracovala v bance. Jak sama říká, nedokáže nic nedělat, absolvovala také Univerzitu třetího věku.

Do centra pro seniory RoSa se rozhodla jít, když už cítila, že na některé věci sama nestačí. Pochvaluje si bydlení, program i to, že má blízko cukrárnu, protože sladké dle svých slov miluje. Ráda čte, luští křížovky a na počítači si hledá, co objednat k obědu.

Jak prozradila, těší se každý den na něco, jakmile vstane na snídani, pak už zase na oběd. „Nejdůležitější je, aby byl člověk zdravý a měl dobrou mysl. Jak to mám tady na světě vyměřené, tak dlouho tu budu, tyhle poměry už neovlivním. Ale především pracovat, pomáhat druhým, a hlavně udržovat styk s rodinou. Mám výhodu, že se o mě starají dcery i jejich partneři. Soudržnost s rodinou, to je moc důležité,“ říká sama Anna Štemberová.