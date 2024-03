„Včera jsem se na to koukala, má to mít jedenáct pater. To náměstí potom už nebude tolik prostorné a zúží se. Mluvilo se i o tom, že se pro maminky s kočárky zhorší cesta na tramvaj,“ odpovídá na dotaz Deníku, zda se jí záměr líbí, žena, která se na náměstí zrovna zapovídala s kamarádkou.

Lidé obecně kritizují výšku budov. „Moc se mi to nelíbí, přijde mi, že se to sem nehodí a je to moc vysoké,“ vysvětluje pan Aleš. S jeho slovy souhlasí i paní Alena sedící opodál na lavičce. „Viděla jsem to a nenadchlo mě to. Jsem rozpačitá i z toho, jak to tady bude tři roky vypadat, když se to bude bourat a stavět. Mně se současný stav líbí, ale chápu, že je to neudržitelný,“ doplňuje.

Další obyvatelka pro Deník uvedla, že stav náměstí dřív nebyl vůbec špatný, ale po dvouleté opravě vznikl podle ní místo zeleně a keřů jen beton, se kterým nesouhlasí.

Názory obyvatel na vznik polyfunkčnoího objektu místo Prioru v Modřanech:

Záměr má ale i své podporovatele. Jedna z oslovených žen uvedla, že se jí návrh určitě líbí, protože je novější a hlavně tam teď podle ní nic není a budova by měla mít nějaké využití.

Lidé by přivítali nové řeznictví nebo pobočku T-mobile

Obecně se obyvatelé shodli, že jim v současnosti v okolí Sofijského náměstí nechybí žádné obchody ani služby. Seženou zde údajně vše, co potřebují. Ale obchody, které mají na místě nově vzniknout, vítají. „Ty obchody budou asi dobrý, líbil by se mi tu Globus, tam prodávají dobrý buřty,“ směje se Aleš.

Prodejny na jednom místě by přivítala i Alena, protože je dle svých slov už starší paní, která si chce nakoupit vše poblíž. „Jednu hospodu tu máme, a ta mi stačí, ale jestli budou i další, tak je to v pořádku,“ doplnila ještě Alena.

Vizualizace polyfunkčního objektu, který má vzniknout místo Prioru v Modřanech u Sofijského náměstí.

Místním by se líbila i pobočka T-mobile, protože ty jsou většinou v centru, ale na okrajích Prahy se podle nich moc nevyskytují. „Ani v centru jich tolik není a musí se za nimi daleko. Fajn by byla i nějaká večerka. Ta tu byla dřív a zrušila se,“ doplňuje jedna z místních obyvatelek.

Byty, kanceláře, obchody

Zastupitelstvo Prahy 12 projekt schválilo 28. února. „Místo současné budovy Prioru na místě vznikne polyfunkční objekt se supermarketem, k tomu další dvě patra obchodních ploch, patro administrativy či ordinací a nad tím nájemní byty. Více než 50 % budovy, která zůstane po celou dobu v majetku městské části, budou prostory pro obchody a služby, 17 % pro kanceláře či ordinace a pouze 33 % je určeno pro byty,“ uvádí k tomu místostarosta Petr Šula (TOP 09/ODS), který má koncesní řízení ve své kompetenci.

Současný stav Sofijského náměstí a budovy Prior v Modřanech:

Ke kroku výstavby nového objektu radnice přistoupila údajně proto, že nemá stovky milionů na rekonstrukci objektu, navíc rekonstrukce objektu bez podzemního parkování by neměla smysl. Prodej objektu by znamenal pouze krátkodobý zisk a městská část by neměla pod kontrolou, co se s ním stane.

V rámci nového polyfunkčního centra radnice slibuje více než 300 podzemních parkovacích stání, celkem by nový objekt měl mít 447 parkovacích stání a nad rámec toho se počítá s 96 parkovacími místy pro obyvatele z okolí. V současnosti je projekt ve fázi hrubé studie, která se bude dále dopracovávat. Rozhodně se nejedná o finální projekt. Projektová fáze bude trvat ještě minimálně 2–3 roky.