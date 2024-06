V devíti patrech nabízí Máj obchody, restaurace, zábavní centra či střešní vyhlídkovou terasu. Ještě před otevřením vyvolali kontroverze dva několikametrové pohybující se motýli od výtvarníka Davida Černého s trupem napodobujícím stíhačku spitfire na fasádě Máje. Kritiku některých architektů i části veřejnosti sklidily i interiéry zábavních center v horních patrech obchodního domu.

Prodejna Tesco a další obchody v prvních dvou patrech se otevřely v dopoledních hodinách, restauraci Fly Vista či herní oddělení Levels mohou lidé navštívit od 12:00.

Pro veřejnost se po rekonstrukci otevřel obchodní dům Máj. | Video: Deník/Radek Cihla

Prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu (SOCR) Tomáš Prouza ČTK řekl, že prodejna Tesco je přizpůsobená lokalitě v centru hlavního města a také turistům, nabídne proto jak čerstvé potraviny, tak širší sortiment hotových jídel a rychlého občerstvení.

„Čerstvé potraviny hned u vstupu, širší nabídka hotových a předpřipravených jídel, větší prostor pro výrobky privátních značek a moderní vzdušný design prodejny," uvedl Prouza.

Hypermarket Tesco najdou lidé v přízemí. Restaurace a kavárny obsadily první a druhé patro, součástí je přibližně 750 míst k sezení. Ve třetím a čtvrtém patře je zábavní centrum. V oddělení Levels budou stovky počítačových arkádových her, závodní simulátory, minigolf, šipky či biliár.

V pátém patře nabízí zábavu pro menší děti park Lvíčkov. Šesté patro bude patřit historické expozici Back in Time (Zpátky v čase) a do sedmého patra budou moci fanoušci superhrdinů a komiksů jít navštívit obchod Heroes Park. V osmém patře mohou lidé zajít do restaurace Fly Vista s výhledem na Prahu a v posledním, devátém patře jsou panoramatické terasy.

Ještě před otevřením se na základě zveřejněných fotografií na sociálních sítích objevily negativní komentáře, které nové interiéry Máje přirovnávaly ke kasinu, cirkusu nebo Las Vegas.

„Interiéry jsou strašné, je to úplný protiklad a až skoro výsměch k původní architektuře," řekl ČTK architekt a historik architektury Zdeněk Lukeš. Architekti se v době vzniku Máje inspirovali projektem pařížského muzea Centre Georges Pompidou.

Máj Národní. | Video: Prochazka & Partners

Máj vznikl na místě novogotického Šlikova paláce podle návrhu Miroslava Masáka, Johna Eislera a Martina Rajniše z libereckého ateliéru SIAL. Zákazníkům se poprvé otevřel 21. dubna 1975. V roce 2006 prohlásilo ministerstvo kultury dům kulturní památkou.

Bratři Václav a Martin Klánovi, vlastníci společnosti Amadeus Real Estate, která je od roku 2019 majitelem objektu, na rekonstrukci spolupracovali s architekty původní budovy Rajnišem a Eislerem.

„Byli nadšení, protože v nás viděli někoho, kdo chce Máj znovu oživit," sdělili Klánovi. Každé patro v Máji Národní bylo podle nich přizpůsobeno různému způsobu využití. „Muselo se tedy budovat tak, aby každý koncept, který dané patro má, měl svou vlastní specifickou tvář. Je to několik odlišných pojetí, které se spojují v ideální koncept," dodal Václav Klán.