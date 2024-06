Pražský radní pro školství Antonín Klecanda (STAN) již dříve uvedl, že veškerá aktuální data o přihláškách na střední školy jsou k dispozici na portálu Vzdělávání v datech. Tady zájemci zjistí nabízené volné kapacity v druhém kole přijímaček a celkový počet přihlášek.

Ze zveřejněných dat vyplývá, že se žáci devátých tříd v druhém kole hlásili ve velkých počtech na učňovské obory a odborné školy.

„Je dobře vidět, že masakr pokračuje. Za všechny dávám příklad SOU Ohradní. Jde zřejmě o natolik megaprestižní ústav, že o 30 míst na oboru automechanik se v druhém kole popere 230 dětí,“ svěřila Deníku obyvatelka Prahy.

Podle studijního oddělení SOU Ohradní je letos vidět velký rozdíl oproti loňskému roku. „Je to o hodně jiné. Opravdu porovnat se to bude dát až příští rok, až tento systém zažijeme dvakrát. Prioritizace je dobrý nápad, ale problém je myslím v tom, že tam dali pět možností. Myslím, že by priority měly být tři. Lidé se letos podle mě také přeceňovali a snažili se za každou cenu udat dítě na maturitní obor," uvedl na dotaz Deníku David Vondra, který má na SOU Ohradní na starosti nábor uchazečů. I proto se velký nápor na učňovské obory projevil především v druhém kole přijímacího řízení.

K přijímačkám na gymnázium Na Vítězné pláni dnes vyrazilo množství studentů. Konkurence je velká, ale děti jsou připravené | Video: Deník/Radek Cihla

Převis přihlášek je enormní

Nejde přitom jen o Střední odborné učiliště Ohradní, ale i o další pražské střední školy nabízející vyučení. Například Střední odborná škola a Střední odborné učiliště v Praze 9 – Čakovicích má na 19 otevřených míst pro tříletý obor Kuchař – číšník zakončený výučním listem 193 přihlášek v druhém kole. V prvním kole se sem přitom hlásilo jen 77 dětí.

Pro čtyřletý obor zakončený maturitou škola ani druhé kolo přijímacích zkoušek neotevřela. Střední odborná škola logistických služeb, která sídlí také v Praze 9, otevřela pro druhé kolo přijímaček dva obory po 19 místech, přitom na každý se hlásí po 166 uchazečích.

Jistotu žáci nemají ani u soukromých odborných škol. Soukromá střední škola a učiliště Bean má u oboru Obchodní akademie otevřených 25 míst a podaných přihlášek je přes dvě stovky. Jedná se přitom o čtyřletý obor zakončený maturitní zkouškou, za který škola vybírá školné 33 tisíc za rok.

Výsledky budou za víc jak týden

O přijetí rozhodují na různých školách různá kritéria. „Pořadí uchazečů se stanoví pro obory vzdělání s maturitní zkouškou dle získaných bodů v přijímacím řízení sestupně. V případě rovnosti přidělených bodů bude přihlíženo k lepší známce z matematiky na vysvědčení z 1. pololetí 9. třídy základní školy,“ uvedla ředitelka SOŠ a učiliště Bean Yvona Šorejsová.

Výsledky přijímacích zkoušek ve druhém kole budou zveřejněny v pátek 21. června. Rodiče s dětmi se je dozví buď na úředních deskách škol nebo ve státním informačním systému DiPSy. Poté bude na stejném portálu zveřejněný úplný seznam aktuálně nabízených oborů za celou republiku pro třetí a další kola přijímacího řízení.