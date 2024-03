S velkými očekáváními míří do kin nový český film Gump – jsme dvojka, který bude mít premiéru ve čtvrtek 28. března. Jde o „Gumpa 2“ – o volné pokračování úspěšného celovečerního snímku Gump – pes, který naučil lidi žít. Ten poprvé oslovil diváky před třemi roky. Už v úterý 26. března večer se podobizna Gumpa rozzáří nad Prahou.

Z natáčení filmu Gump - jsme dvojka a křtu stejnojmenné audio i klasické knihy. | Foto: Kristýna Zuzová, archiv Bioskop

Od 19 hodin bude podobiznu Gumpa v případě příznivého počasí nad Vltavou vykreslovat zhruba dvacetiminutová světelná show dronů. Tvůrčí tým, jenž vše připravil, ji doporučuje sledovat z levobřežní Smíchovské náplavky nebo z Rašínova nábřeží na pravém břehu řeky. „Zdarma,“ upřesňuje radnice Prahy 1, která projektu fandí a zve diváky na jedinečnou podívanou.

Gump - dronová show v PrazeZdroj: Bioscop

Noví hrdinové i příběhy

Za doprovodu hudby Ondřeje Brzobohatého, který také připravil hudbu pro samotný film, se na nebi objeví nejen samotný Gump. Nebudou chybět ani další zvířecí hrdinové: jeho filmová sestra Kytička, pejsek Rufus se svým vozíčkem – ale také trochu nafoukaný kohout Silver, hvězda manéže poník Tomorrov či prasátko Princ. Je tedy zřejmé, že se diváci mohou těšit i na nové hrdiny. Průvodcem se stane hlas herce Ivana Trojana, jehož přičiněním Gump ve filmech promlouvá – a ještě před defilé světelných obrazů zazpívá Olga Lounová filmovou píseň Protože to nevzdám.

Zdroj: Youtube

Využití dronů k upozornění na příchod nového filmu není náhodné: stojí za tím autor knižní předlohy a scenárista Filip Rožek, jenž se dlouhodobě snaží prosazovat kreace chytře naprogramovaných dronů jako náhradu za smradlavé ohňostroje lekající pejsky v domácnostech a škodící i volně žijícím zvířatům.

Pravda, láska a naděje

První díl rodinného dobrodružství, který měl premiéru v červenci 2021, uvedla distribuční společnost Bioscop slovy: „Jsem Gump a byl jsem toulavej pes. Příběh psí pravdy, lásky a naděje. Příběhy psích hrdinů a lidí kolem nich, natočené pod režijním vedením Františka Antonína Brabce, přináší psí pohled na svět nás, lidí.

Pes Gump spojil Richarda Krajča a Štěpána Kozuba, druhý díl se chystá

Nabízí i myšlenku, že každý pes je vnitřně „tak trochu toulavý“ – tedy do doby, než najde své štěstí. A to se dostaví jen společně s člověkem – ovšem je třeba dokázat umět vyhledat toho správného. Přičemž pomáhají síla, nezlomnost a statečné srdce, které se ukrývají v každém psovi; nezávisle na plemeni a způsobu jeho života. Předlohou se stala stejnojmenná populární kniha představující skutečný příběh týraného psa od spisovatele Rožka, který také připravil scénář. Přičemž věděl, o čem píše: byl to on, kdo se týraného psa ujal.

Více smíchu než minule

Dvojku Gumpa přináší divákům osvědčená dvojice – scenárista Rožek a režisér Brabec. Bioscop slibuje, že příběh psů, ale i dalších zvířat a lidí kolem nich začíná přesně tam, kde skončil ten předchozí – což ale neznamená, že pro pochopení děje by znalost předchozího dílu byla nezbytností. Samotného Gumpa nechává Bioscop oslovit diváky: „Pro ty z vás, pro který byl první film moc smutný a bolavý, tak nebojte. Teď bude veselejší. Neříkám, že nebudete plakat, ale tentokrát se určitě budete víc smát.“ A něco dopředu může Gump prozradit už teď: při hledání sestry Kytičky bude úspěšný.

Diváky si získají především zvířecí hrdinové. Ve filmu však nechybí ani spousta člověčích postav. A jejich ztvárnění má hvězdné obsazení. „V lidských rolích se představí Bolek Polívka, Richard Krajčo, Vica Kerekes, Štěpán Kozub, Eva Holubová, Ivana Chýlková, Karel Roden, Anna Šulcová a další,“ upozorňuje distributor.

Zdroj: Youtube

Scenárista Rožek, který je současně producentem, slibuje, že ve druhém dílu zbyl ve srovnání s jedničkou mnohem větší prostor pro lásku a vtip. „Je to film o vtipných věcech, které mezi člověkem a zvířetem vznikají,“ shrnul, co snímek nabízí. Přikyvuje Štěpán Kozub, jenž ztělesnil postavu Křiváka. „Dvojka bude určitě jiná než jednička. Bude o trochu vtipnější – a možná o chlup dojemnější,“ míní. Představitelka Kostičky Vica Kerekes pak shrnuje 87 minut děje do sedmi slov: „Taková pohádka pro dospělé i pro mladé.“ Tvůrci se snaží nabídnout podívanou pro všechny, kteří dokážou číst ze psích očí, ale prý i pro ty, kteří to zatím neumějí – nebo nevěří, že je to možné.

Středočeši poskytli půl milionu

O filmu Gump – jsme dvojka se v pondělí 25. března pobavili i zastupitelé Středočeského kraje. Odsouhlasili, že jeho vznik kraj podpoří poskytnutím půl milionu korun jako individuální dotace pro produkční společnost ScareVille. Z celkových 22 natáčecích dnů se ve středních Čechách filmovalo 16, připomněl v té souvislosti krajský radní pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu Václav Švenda (Spojenci/TOP 09). S tím, že zobrazení zdejších zákoutí přispěje propagaci kraje.

Táborský pes Gump už podruhé míří do kin. Na světě už je kniha

„Jako největší přínos byla označena distribuční a marketingová strategie filmu, která umožní výrazné mediální zviditelnění Středočeského kraje i v příštích letech,“ poznamenal radní. „Dalšími plusovými body bylo oceněno také personální zajištění projektu včetně jeho kvality – a v neposlední řadě byl kladně ohodnocen také přínos pro lokální ekonomiku a popularizace regionu středních Čech,“ vysvětluje, proč se zastupitelé rozhodli poslat tvůrcům 500 tisíc korun. Podobná finanční podpora natáčení ve středních Čechách není ojedinělá. Celkový rozpočet společnost ScareVille vyčíslila na 19,5 milionu korun.

Ve středních Čechách filmaři loni od počátku května do 20. října natáčeli ve městě Velvary, v obci Milešov, v exteriérech nad přehradou Orlík – a nejviditelnější byla jejich práce v Louňovicích pod Blaníkem. Tam se loni 10. září dokonce uskutečnilo nedělní natáčení závěrečné scény – a to v rámci akce S Gumpem na Blaník. Na výstup se vydalo bezmála deset tisíc lidí, jež provázelo na tři a půl tisíce hafanů.

Zdroj: Youtube

Leckdo si ještě vzpomene: místní dobrovolní hasiči tehdy kropili cestu, aby v letním počasí pejsky nepálily tlapky… „Tak disciplinovaný kompars lidí a psů, to je sen každého režiséra. Moc chválím jejich vytrvalost i dobrou náladu, kterou si i ve velkém horku zachovali,“ netajil tehdy nadšení F. A. Brabec. Podařilo se také vytvořit rekord v účasti psů ve filmu. Vybrány však byly rovněž další středočeské lokace: Dobříšsko, Noutonice, Svrkyně a Tursko. Dále se ve filmu objeví záběry z Prahy, Brněnska, Plzeňska a Ústeckého kraje.