Třetí městská část odstartovala ve středu 6. prosince dražbu starých cedulí, které označovaly bývalou Koněvovu ulici. Počáteční částka byla 333 korun, zájemci ale začali ihned přihazovat a nyní již nabízená suma dosáhla 25 tisíc korun.

Koněvova ulice v Praze 3. | Foto: Deník/Radek Cihla

V dražbě jsou cedule dvě, jedna z Ohrady a druhá z Tachovského náměstí. Dražbu odstartovala Praha 3 na platformě Dobrot.cz.

„Sběratelská rarita a zároveň možnost, jak přispět na dobrou věc. Obohaťte svou sbírku a transformujte přežitý věk totality na pomoc potřebným," je uvedeno u sbírky.

Výtěžek z dobročinné aukce podle městské části poputuje na rehabilitační pomůcky pro děti se zdravotním znevýhodněním.



Aukce odstartovala již v půl 10 dopoledne a během 5 hodin se suma za cedule vyšplhala do několika tisíců. Cena cedule, která byla původně na Ohradě se před 15. hodinou vyšplhala již na téměř 7 tisíc. Na ceduli z Tachovského náměstí lidé přihazují značně více, čtyřiapadesátý zájemce nabízí dokonce 25 tisíc.

Do dražby mohou zájemci přihazovat až do 19. prosince do 19 hodin, kdy aukce končí.

Z Koněvovy ulice je Hartigova. Pět tisíc lidí si do půl roku musí změnit občanku

K přejmenování ulice z Koněvovy na Hartigovu došlo 1. října letošního roku. Ulice byla takto pojmenována na počest prvního žižkovského starosty Karla Hartiga. Ulice leží celá na Žižkově a je dlouhá asi 3,4 kilometru.

Zastupitelé Prahy 3 schválili podání žádosti o přejmenování Koněvovy ulice na Hartigovu před rokem. Před tím o změnu usilovali někteří místní obyvatelé, jejich snahy ještě posílilo loňské napadení Ukrajiny Ruskem.