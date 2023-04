/VIDEO, FOTOGALERIE/ K dvěma výlukám v provozu tramvají dojde od soboty 15. dubna od půlnoci do pondělí 24. dubna. Jedná se o dočasné přerušení provozu tramvají v úsecích Národní divadlo - Staroměstská a Strossmayerovo náměstí - Výstaviště. Tramvajové linky pojedou odklonem, změnám se nevyhnou ani zastávky autobusů.

Obnovený provoz tramvají na Malé Straně. | Video: Deník/Radek Cihla

Z důvodu demontáže železničního mostu dojde k přerušení provozu tramvají v úseku Strossmayerovo náměstí - Výstaviště. Omezení se bude týkat tramvajových linek 6, 17, 41, 93, 94 a autobusové linky 156.

Viadukt z Buštěhradky míří do technického muzea. Demontáž značně omezí dopravu

Změny tras tramvajových linek:

Linky číslo 6 a 94 jsou v úseku Strossmayerovo náměstí – Maniny odkloněny přes zastávky Vltavská a Holešovická tržnice.

Linky číslo 17 a 93 jsou v úseku Strossmayerovo náměstí – Nádraží Holešovice odkloněny přes zastávky Vltavská, Dělnická a Ortenovo náměstí.

Dočasné přerušení provozu tramvají v úseku Strossmayerovo náměstí - Výstaviště.Zdroj: DPP

Náhradní autobusová doprava nebude v úseku zavedena.

Pro linku číslo 156 se ruší zastávka OC Stromovka.

V úseku Národní divadlo - Staroměstská bude provoz omezen kvůli opravám tramvajové trati.

Dočasné přerušení provozu tramvají v úseku Národní divadlo- Staroměstská.Zdroj: DPP

Zřízená bude zastávka tramvají Malostranská (ve směru Čechův most) na nábřeží Edvarda Beneše. Přemístění proběhne u zastávky Staroměstská (obousměrně) na Mánesův most u Alšova nábřeží.

Náhradní autobusová doprava nebude zavedena.

Pro linku číslo 194 se přemísťuje zastávka Staroměstská (směr Florenc) na Mánesův most.

Změny tras tramvajových linek:

Linka číslo 2 je ve směru od Sídliště Petřiny ze zastávky Chotkovy sady vedena přes zastávky Malostranská (na nábřeží Edvarda Beneše), Právnická fakulta a Staroměstská (dočasně zřízená na Mánesově mostě) do zastávky Malostranská (u metra), dále pokračuje zpět směr Sídliště Petřiny.

Linka číslo 17 je rozdělena na dvě části:ve směru od Vozovny Kobylisy je zkrácena do zastávky Staroměstská (na Mánesově mostě), dále pokračuje jako linka číslo 18 směr Nádraží Podbaba,ve směru od Podolské vodárny je zkrácena do zastávky Národní divadlo, dále pokračuje jako linka číslo 18 směr Vozovna Pankrác, resp. Náměstí Bratří Synků.

Linka číslo 18 je rozdělena na dvě části:ve směru od Nádraží Podbaba je zkrácena do zastávky Staroměstská (na Mánesově mostě), dále pokračuje jako linka číslo 17 směr Vozovna Kobylisy,ve směru od Vozovny Pankrác, respektive Náměstí Bratří Synků je zkrácena do zastávky Národní divadlo, dále pokračuje jako linka číslo 17 směr Podolská vodárna.

Linka číslo 24 je ve směru od Vozovny Kobylisy zkrácena do zastávky Florenc. V úseku Karlovo náměstí – Náměstí Bratří Synků je nahrazena vloženými spoji linky číslo 18.

Linka číslo 93 je v úseku Staroměstská – Národní divadlo odkloněna přes zastávky Malostranské náměstí a Újezd.