Zdražení se nevyhneme, ale není to jen o vyšší dani, říká kadeřník z Prahy

„Od nového roku jsme zdražovali jen o deset korun, a to vstupné na skupinové lekce a vstup do posilovny. Vliv na to měla ale i inflace a zdražování energií,“ uvedla provozní manažerka fitness a wellness centra Euforie Kristína Navarová. Organizace má v Praze tři pobočky – na Pankráci, Smíchově a v Karlíně. Ze služeb nabízí vstup do posilovny, tréninky s osobním trenérem, skupinové lekce, ale i vstup do sauny, solária nebo na masáže. Jednorázový vstup do posilovny tu cvičícího vyjde na 190 korun, měsíční členství s neomezeným vstupem vychází na 1500 korun.

Zdražení je v rámci desítek až stovek korun

Fitness Victory má v Praze také tři pobočky. Nachází se v Nuslích, Záběhlicích a v Obchodním centru Plaza v ulici Novodvorská v Praze 4. K mírnému zdražení došlo i tady. „Od nového roku jsme zdražili o 200 korun měsíční permanentku. Loni stála 1300 korun, nyní je za 1500 korun. Ale členství na tři měsíce a delší dobu máme zase výhodnější a zákazníka vyjde mnohem lépe,“ uvedl recepční na pobočce Fitness Victory v Záběhlicích.

Měsíční neomezený vstup tu nyní vychází stejně, jako v konkurenčním fitness centru Euforie. Od 1. ledna letošního roku tu zákazník zaplatí za jednorázový vstup 250 korun, za neomezený vstup na měsíc potom již zmiňovaných 1500 korun. Když ale investuje začátkem roku do čtvrtletního, půlročního nebo ročního vstupného, cena ho v přepočtu vyjde výhodněji, a to v řádu stovek korun.

Zdražení zákazníky zatím nečeká třeba v luxusním privátním wellness v pražském Hloubětíně. „Máme stejné ceny jako loni a zatím ani nemám od vedení informaci, že by mělo dojít ke zdražení,“ uvedla Lucie ze společnosti Wellness-relax, kde zákazníkům nabízí infra saunu, finskou saunu a mimo jiné masáže. Cena vstupu se tu pohybuje v řádu tisíců korun.

Ekonomové v cenách problém nevidí

Že by zákazníci na sportovištích a ve wellness centrech měli v důsledku vyšší sazby daně z přidané hodnoty a tím možného zvýšení vstupného ubývat, v tuto chvíli ale ekonomové nepředpokládají.

Podle dostupných dat si zhruba čtyřicet procent obyvatel České republiky dává novoroční předsevzetí, nejčastěji právě to, že mají více sportovat a hubnout. Podle ekonoma Lukáše Kovandy díky tomu začíná sportovištím hlavní sezóna hned se začátkem ledna. Během měsíce se podle dostupných údajů návštěvnost každoročně zvedá až o třicet procent, za sportovní aktivity lidé utrácejí i tisíce korun měsíčně.