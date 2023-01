„Hlavní město porušilo zákon o ochraně hospodářské soutěže, když povolilo hazardní hry pouze na adresních místech uvedených v příloze k obecně závazné vyhlášce. Výběr adresních míst, resp. městských částí přitom nebyl proveden na základě objektivních, nediskriminačních a předem známých kritérií,“ uvádí ve svém odůvodnění.

Tím podle něj Praha bez ospravedlnitelných důvodů narušila hospodářskou soutěž. Nová pokuta se týká období let 2018 až 2021. V říjnu loňského roku bylo městu za podobný přestupek, ale ze staršího období, uděleno penále ve výši 2,6 milionu korun.

Město podá rozklad

Pražští radní se proti oběma pokutám brání. „Proti rozhodnutí budeme podávat rozklad, neboť jej považujeme za nesprávné a nepřezkoumatelné,“ uvedl na dotaz Deníku mluvčí magistrátu Vít Hofman.

Z větší části se podle města jedná o pokutu za regulaci systému adresních míst podle již zrušených obecně závazných vyhlášek.

„Za tuto v současnosti již zrušenou regulaci je hlavní město Praha pokutováno opakovaně, kdy fakticky totožný skutkový stav byl z formálních důvodů rozdělen postupem do dvou správních řízení,“ vysvětluje Hofman. I proti přecházejícímu rozhodnutí podali právní zástupci města rozklad a v případě posledně obdrženého rozhodnutí bude postupováno obdobně.

Nová pokuta se ale vztahuje ještě na vyhlášku z roku 2021, která se týká takzvané nulové tolerance. Podle magistrátu antimonopolní úřad nepřihlédl k důvodům, které jednotlivé městské části k zavedení nulové tolerance hazardu vedly.

Opozice vyhlášku kritizuje

Podle hnutí ANO se dala pokuta očekávat. „Varovali jsme už tehdy, že je vyhláška paskvil a že může hrozit pokuta. Jako opozice jsme na to opakovaně upozorňovali a bohužel se ukazuje, že jsme měli pravdu,“ uvádí předseda pražského hnutí ANO Ondřej Prokop.

Podle něj byla ke schválení předložena jiná vyhláška, než kterou asi rok připravovala pracovní skupina spolu s odborníky z asociace herního průmyslu i starostové městských částí.

„Měly se zrušit herny na sídlištích, ale současně měla zůstat luxusní kasina primárně v hotelích nebo ve velkých nákupních centrech, kam chodí turisté a bohatí lidé a pořádají v nich třeba pokerové turnaje. V současnosti se to přesouvá do onlinu a je to neregulovatelné,“ vysvětluje Prokop a dodává, že jev se zavřením heren ze společnosti nezmizí a městu by dál zůstal poměrně zajímavý příjem.

Úřad pokutou potrestal v minulosti i jiné radnice a státní správy. V dubnu zamítl Nejvyšší správní soud stížnost Děčína proti téměř půlmilionovému penále za stejný prohřešek. Rozklad proti rozhodnutí o pokutě přes sedm set tisíc korun podaly i Karlovy Vary.