/VIDEO, FOTOGALAERIE/ Zástupci pražského dopravního podniku (DPP) a hlavního města dnes předali dopravnímu podniku ukrajinského Mykolajivu jako pomoc dva autobusy Irisbus Crossway. Autobusy se vydají na Ukrajinu v sobotu ráno a v provozu by mohly být v Mykolajivu asi za dva týdny.

Předání dvou autobusů Dopravního podniku hl.m. Prahy dopravnímu podniku města Mykolajiv v rámci pomoci hlavního města Prahy Ukrajině. | Video: Deník/Radek Cihla

Poté bude muset mykolajivský podnik ještě vyřídit potřebné úřední a technické záležitosti, než autobusy vyšle do provozu. Novinářům to v pátek 12. května řekli pražský primátor Bohuslav Svoboda (ODS), generální ředitel DPP Petr Witowski, technický ředitel DPP Jan Šurovský a ředitel dopravního podniku Mykolajivpastransiv Alexij Ušakov.

DPP poslal v uplynulých měsících na Ruskem napadenou Ukrajinu jako pomoc tramvaje i autobusy.

"Jako zastupitelstvo jsme loni ihned po zahájení ruské agrese přijali jasné rozhodnutí, že za Ukrajinou stojíme. A od toho se dnes naše pomoc odvíjí a já mohu za sebe garantovat, že bude pokračovat. Velmi dobře víme, co to znamená okupace a zažili jsme to, i když bez válečného konfliktu. Autobusy se jmenují Irisbusy, což byla řecká bohyně duhy, a já doufám, že duha nad Ukrajinou opět vzejde," řekl Svoboda.

Autobusy, které podnik vyšle do Mykolajivu, pochází přibližně z roku 2007 a původně sloužily na linkách určených pro handicapované. "Potom byly přetransformovány napřed pro posilovou dopravu do ZOO, protože se ve voze dalo přepravit větší množství kočárků. Své finální uplatnění pak nalezly na lince AE, která jezdí na letiště," řekl Šurovský. Vozy posléze nahradily novější a delší vozy, které svezly více cestujících.

Muzeum MHD slaví 30 let od založení. Dopravní podnik chystá novou výstavní halu

Ukrajinští řidiči vyjedou s vozy z Ústředních dílen DPP kvůli zákonem nařízené přestávce pro řidiče v sobotu ráno. "Děkuji hlavnímu městu Praze, DPP i všem Čechům za pomoc, kterou poskytují Ukrajině. Předpoklad je, že se nám během dvou týdnů podaří autobusy dopravit na Ukrajinu, za druhé je proclít a projít celou administrativní proceduru," řekl Ušakov. Vozy budou muset dostat také nové značky od ukrajinských úřadů nebo pojištění.

DPP již v uplynulých měsících na Ukrajinu poslal 20 tramvají do Charkova a dva autobusy do města Chmelnyckyj. "Samozřejmě jsme připraveni pomoc poskytovat dál. V současné chvíli žádná další vozidla připravena nemáme, ale naší pomoc budeme směřovat nejen do tramvají a autobusů, ale i třeba do vozidel technické podpory, trolejových věží a podobně, tak, jak nám to situace dovolí," řekl Witowski.