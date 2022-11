Do výběrového řízení se přihlásilo 23 zájemců, finále bylo mezi čtyřmi zájemci. Uchazeči o pozici ekonomického ředitele museli postupně zpracovat a odprezentovat případovou studii a představit své vize k tématům, které úzce souvisí s ekonomikou provozu veřejné dopravy a s přípravou rozpočtů společnosti velikosti DPP, dále absolvovat psychodiagnostické testy, bezpečnostní prověrku a finální hloubkový pohovor.

Jiří Pařízek (ročník narození 1959) byl od roku 2012 do roku 2015 radním pro dopravu v hlavním městě za TOP 09, současně vedl i výbor pro dopravu. Kromě toho byl od srpna 2011 členem, a od 4. října 2012 do 9. prosince 2014 také předsedou dozorčí rady DPP. S DPP spojil i další část kariéry: od roku 2015 až doposud pracoval v DPP jako vedoucí odboru Benefitů a péče o zaměstnance.

Před vstupem do komunální politiky zhruba 16 let zastával pozici ekonomicko-personálního náměstka Divize Autobusy DPP a předtím pozici vedoucího odboru ekonomiky a hospodářské správy koncernového podniku Zemědělské zásobování a nákup. Svoji profesní kariéru začal v roce 1987 v koncernovém podniku ČKD Praha, kde pracoval do roku 1987 jako vedoucí odboru ekonomických informací a posléze jako vedoucí výrobní účtárny. Je absolventem fakulty řízení Vysoké školy ekonomické v Praze.