/FOTOGALERIE/ Stavební práce na Podolském nábřeží, Barrandovském a Branickém mostě, v ulicích Modřanská a Generála Šiška přeruší od soboty 1. dubna obousměrně provoz tramvají v oblasti Podolí, Braník a Modřany.

Tramvajová trať. Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/ Martin Divíšek

V první etapě do úterý 9. května nebudou tramvaje jezdit mezi Podolskou vodárnou a Sídlištěm Modřany. V druhé etapě od půlnoci z 9. na 10. května do pondělí 15. května nepojedou tramvaje v úseku Nádraží Braník – Sídliště Modřany. Celkové výstavby a opravy tedy potrvají od brzkých ranních hodin 1. dubna do půlnoci 15. května.

V první etapě bude Dopravním podnikem zavedena náhradní autobusová doprava X2, X17 a X92, v případě druhé etapy se bude jednat pouze o linky X17 a X92.

Dopravní podnik začne na několika místech s opravou tramvajové tratě v ulicích Modřanská a Generála Šišky. Na odbočení k zastávce Přístaviště proběhne výměna opotřebených oblouků. V úseku od odbočky do smyčky Nádraží Braník až po zastávku Černý kůň se bude obnovovat celý kolejový svršek. Stejný případ nastane v úseku Čechova čtvrť – Poliklinika Modřany, na tomto místě jsou ještě původní, skoro 30 let staré kolejnice.

Dvouměsíční omezení končí. Na Malou Stranu se vrátil provoz tramvají

„Loni jsme v ulici Generála Šišky zmodernizovali trať v úseku Poliklinika Modřany – Sídliště Modřany a v souvislosti se zahájením stavby nové tramvajové tratě do Libuše upravili i samotnou smyčku. Letos na tyto práce navážeme na několika dalších místech v Podolí, Braníku a Modřanech. Jsou to všechno nezbytné opravy dožívajících kolejnic a oblouků, které musíme zrealizovat do zahájení druhé etapy rekonstrukce Barrandovského mostu v polovině května a do zprovoznění nové tramvajové tratě, kterou stavíme do Libuše. Na ní bychom chtěli začít jezdit na konci letošního května. Opravy tramvajové tratě se nám povedlo ve spolupráci s Magistrátem hl. m. Prahy zkoordinovat s výstavbou Dvoreckého mostu, se Správou železnic a rekonstrukcí Branického mostu a v neposlední řadě s TSK a rekonstrukcí Barrandovského mostu, které by si všechny vyžádaly přerušení tramvajového provozu v dané oblasti, pokud by se realizovaly každá samostatně. A to jsme nechtěli dopustit,“ říká Jan Šurovský, člen představenstva a technický ředitel DPP – Povrch.