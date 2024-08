V sobotu 31. srpna se v rámci Prague Harley Days 2024 uskuteční „Spanilá jízda“ motocyklů, která projede centrem Prahy. Řidiči by měli počítat s dočasnými omezeními provozu na hlavních komunikacích v městských částech 1, 2, 4, 7 a 8. Akce, na které se očekává až 800 účastníků, začne v 10:30 a potrvá přibližně do 12:00.

Podle organizátorů vyjede kolona z areálu Výstaviště Praha Holešovice na okružní jízdu v 10:30. Předpokládaný příjezd zpět k Výstavišti je zhruba ve 12:00.

Událost, na které se očekává až 800 účastníků, povede po komunikacích převážně v Praze 1, 2, 4, 7 a 8. A to konkrétně po komunikacích: Za elektrárnou, Bubenská, Hlávkův most, Wilsonova, Mezibranská, Sokolská, Nuselský most, 5. května, nám. Hrdinů, Lomnického, Na dolinách, Sinkulova, Podolská, Podolské nábř., Rašínovo nábř., Masarykovo nábř., Smetanovo nábř., Křižovnická, nám. Jana Palacha, 17. listopadu, nám. Curieových, Čechův most, nábř. Edvarda Beneše, nábř. Kapitána Jaroše (včetně podjezdové komunikace pod Štefánikovým mostem), Bubenské nábř., Argentinská, most Barikádníků, Povltavská, Nová Povltavská, Trojský most, Partyzánská, U Výstaviště, Za elektrárnou.

Dotčené úseky budou na nezbytně nutnou dobu uzavřeny pro příjezd kolony.

Mluvčí Magistrátu hl.m. Prahy Vít Hofman dodal, že povolen je pohyblivý zábor v trase jízdy. Co se týká omezení MHD, na jednotlivých místech v trase jízdy by nemělo přesáhnout pět minut.

„Na akci je zajištěna asistence Policie ČR, Krajského ředitelství Policie hl. m. Prahy, odboru služby dopravní policie, která bude kolonu doprovázet," doplnil Hofman.