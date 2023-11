Na pátek připadají oslavy 17. listopadu a metropoli navštíví velké množství lidí. Během svátečního dne však budou po Praze platit různá dopravní omezení nejen v souvislosti s akcemi spojenými se státním svátkem.

Obnovený provoz tramvají na Malé Straně. | Video: Deník/Radek Cihla

Omezení týkající se automobilové i tramvajové dopravy platí na některých místech již od čtvrtka 16. listopadu. Jedná se především o Národní třídu a Václavské náměstí, omezení se ale dotkne i jiných částí hlavního města.

V souvislosti s akcí Korzo Národní bude na Národní třídě platit zákaz zastavení a pro automobilový provoz se ulice uzavřela již o půlnoci.

V úseku Újezd - Lazarská dojde v pátek k přerušení provozu tramvají od půl páté ráno do půlnoci.

-Linka číslo 2 je v úseku Národní divadlo – Palackého náměstí vedena odklonem přes zastávku Jiráskovo náměstí.

-Linka číslo 9 je v úseku Anděl – Lazarská vedena odklonem přes zastávky Zborovská, Jiráskovo náměstí a Myslíkova.

-Linka číslo 18 je v úseku Národní divadlo – Albertov vedena odklonem přes zastávky Palackého náměstí a Výtoň.

-Linka číslo 22 je v úseku Malostranská – Karlovo náměstí vedena odklonem přes zastávky Staroměstská, Karlovy lázně, Národní divadlo (na nábřeží), Jiráskovo náměstí a Palackého náměstí.

-Linka číslo 23 je ve směru od Královky ze zastávky Újezd odkloněna přes zastávky Anděl a Na Knížecí do obratiště Smíchovské nádraží.

-Historická linka číslo 42 je ze zastávky Lazarská vedena odklonem přes zastávky Karlovo náměstí, Moráň, Palackého náměstí, Jiráskovo náměstí, Národní divadlo, Karlovy lázně, Staroměstská.

Dopravní omezení v úseku Lazarská-Újezd. Zdroj: DPP

Některá omezení potrvají celý víkend

Od pátku až do neděle 19. listopadu nepojede metro v úseku I. P. Pavlova - Vltavská na lince C a to z důvodu opravy tratě. Dopravní podnik hl. města zavede náhradní autobusovou dopravu XC v trase I. P. Pavlova - Nádraží Holešovice, cestující mohou využít také tramvajovou linku 36.

Během víkendu bude z důvodu opravy trati přerušen i provoz tramvají v úseku Palmovka - Ke Stírce. Tramvajové linky 3, 10 a 95 budou mít v tomto období pozměněné své trasy. I v tomto případě bude zavedena náhradní autobusová doprava.

-Linka číslo 3 je ve směru z centra ze zastávky Palmovka odkloněna přes zastávky Balabenka a Arena Libeň Jih do zastávky Nádraží Libeň.

-Linka číslo 10 je v úseku Palmovka – Ke Stírce odkloněna přes zastávky Maniny, Ortenovo náměstí, Nádraží Holešovice a Trojská.

-Linka číslo 95 je ve směru z centra zkrácena do zastávky Palmovka (výstup v ulici Sokolovská, nástup v ulici Na Žertvách).

Dopravní omezení v úseku Palmovka-Ke Stírce Zdroj: DPP

Václavské náměstí

V parkovacích pruzích v úsecích Opletalova - Wilsonova a Krakovská - Wilsonova platí od čtvrtečních šesti hodin zákaz zastavení pro všechna parkovací místa. Zákaz potrvá až do soboty 18. listopadu 14:00. V pátek 17. listopadu se bude zákaz zastavení týkat parkovacích pruhů v úsecích Štěpánská - Krakovská pro všechna parkovací místa od 12 hodin do půlnoci.

Horní část Václavského náměstí bude uzavřena 17. listopadu taktéž od 12 do 24 hodin.