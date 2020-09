K vytvoření pruhu dojde od nájezdu na magistrálu z ulice Türkova až po sjezd na Jižní spojku ve směru do centra. Vyžádal si ho pražský organizátor veřejné dopravy Ropid.

"Jde o zjednodušení průjezdu autobusů linky 125, které zde často zůstávají v koloně a nabírají zpoždění," řekl mluvčí Ropidu Filip Drápal. K vytvoření dojde v místech, kde osobní automobily aktuálně mohou jezdit třemi jízdními pruhy, takže o jeden přijdou.

"Je to stejně hned poté, co třetí pruh zleva slouží jako odbočení do Spořilovské. Díky tomu se ale zase zlepší výjezd z bočních nájezdů i pro auta. Původně jsme chtěli pro autobusy využít odstavný pruh, ale byl moc úzký," vysvětlil Drápal.

Rozhodnutí ještě není definitivní, dotčené orgány se k němu stále mohou vyjádřit. Návrh je zveřejněn na úřední desce pražského magistrátu.

Na jižní části magistrály dosud žádné vyhrazené pruhy pro autobusy nejsou. Existují ale ve směru z Proseka a Ládví do Holešovic. Obecně jich v Praze ale v poslední době výrazně přibývá. Po městě jich je už přes padesát kilometrů. Důvodem jejich zavádění je především preference hromadné dopravy před individuální. Praha chystá v příštích měsících konec výjimek pro jejich využívání mimo špičku.