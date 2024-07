První projekt se zaměří na rekonstrukci křižovatky ulic Sokolovská, Českomoravská a Čuprova v Městské části Praha 9 – Libeň. Tato křižovatka je významným dopravním uzlem na Balabance, spojujícím Vysočany s Libní.

Cílem rekonstrukce je zlepšit prostupnost křižovatky, modernizovat světelné signalizační zařízení a zvýšit bezpečnost chodců a dalších typů dopravy. Všechny zpevněné plochy pro chodce budou upraveny jako bezbariérové.

Křižovatka ulic Sokolovská a Českomoravská projde rekonstrukcí

Hlavní práce, které výrazně omezí dopravu, potrvají do konce srpna 2024. Celková rekonstrukce včetně navazujících chodníků bude dokončena do 25. listopadu 2024. Přípravné práce, které dopravu ovlivnily jen minimálně, probíhaly již od konce května 2024.

- Doprava v 1. etapě bude vedena i po tramvajových kolejích a je rozdělena do třech podetap.

Druhý projekt se zaměří na rekonstrukci Cínovecké ulice ve směru do centra, v úseku od sjezdu do ulice Ďáblická k přemostění ulice Kostelecká v Městské části Praha 8.

Rekonstrukce zahrne nejen opravu vozovky, ale také přilehlých nájezdových a sjezdových ramp. Souběžně s rekonstrukcí vozovky proběhnou i stavební práce na rekonstrukci mostu přes ulici Ďáblická.

Rekonstrukce Cinovecké ulice

Po celou dobu výstavby bude provoz od Ústí nad Labem směrem do centra Prahy veden ve dvou jízdních pruzích, z nichž rychlý jízdní pruh bude převeden do protisměru, což znemožní sjezd a nájezd na mimoúrovňové křižovatce (MÚK) Březiněves.

V opačném směru ven z Prahy bude doprava vedena pouze jedním jízdním pruhem. Pro řidiče budou k dispozici dvě bezplatná stanoviště s odtahovou službou pro případ nehody.

Oprava proběhne na úseku mezi sjezdy MÚK Ďáblická a končí před sjezdem MÚK Kostelecká. Délka opravovaného úseku je 1200 metrů. Stavební práce na vozovce zahrnují opravu horních vrstev v tloušťce 15 cm s následnou pokládkou nového živičného povrchu a sanaci vybraných míst.

Opraveny budou také uliční vpusti, odvodnění komunikace, obrubníky a na závěr bude provedeno nové vodorovné značení.

Harmonogram prací a dopravní omezení:

1. etapa 8. 7. – 16. 7. 2024:

- práce budou probíhat na úseku od přemostění ulice Ďáblická k přemostění ulice Kostelecká, včetně nájezdových ramp z ulice Ďáblická

- bude uzavřen pomalý jízdní pruh včetně připojovacích pruhů a přilehlých ramp z ulice Ďáblická

- nebude možné sjet ve směru od Ústí nad Labem do ulice Ďáblická, ani najet do ulice Cínovecká směr centrum

2. etapa 17. 7. – 30. 7. 2024:

- práce budou probíhat na úseku od začátku odbočovacího pruhu do Ďáblic po přemostění ulice Ďáblická, včetně nájezdové rampy na Ďáblickou

- bude uzavřen pomalý jízdní pruh

- sjezd do ulice Ďáblická už bude umožněn a zároveň bude možné najet do ulice Cínovecká směr centrum

3. etapa 1. 8. – 18. 8. 2024:

- práce proběhnou na rychlém pruhu ulice Cínovecká

- bude uzavřen rychlý jízdní pruh

- doprava bude vedena po opraveném pomalém pruhu, nájezd a výjezd z ulice Ďáblická bude v provozu