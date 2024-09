/VIDEO, ANKETA/ Využívat Pražský okruh neboli dálnici D0 v plné délce bude možné do deseti let. To je jedna ze zásadních informací, které si ve čtvrtek 5. září odnesli posluchači z moderované diskuse Deníku nazvané Úskalí Pražského okruhu. V článku se můžete podívat i na sestřih debaty nebo na to, co o okruhu řekli jednotliví řečnící.

V Brožíkově síni Staroměstské radnice za moderátorského vedení šéfredaktora Deníku Extra Martina Plevy debatovali ministr dopravy Martin Kupka (ODS), generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Radek Mátl, primátor Prahy Bohuslav Svoboda (ODS) i jeho předchůdce a nyní první náměstek s kompetencí v oblasti dopravy Zdeněk Hřib (Piráti).

Mimochodem, další klíčová informace: úskalí, na něž odkázalo pojmenování akce, sice zůstává více než dost, nicméně věci se poslední dobou dávají do viditelně rychlejšího pohybu, než v souvislosti s Pražským okruhem bývalo zvykem. I proto mohl ministr Kupka vyslovit předpoklad, že dostavba D0 by měla být kompletně dokončena v roce 2033. Primátor Svoboda je optimistický o něco méně – rozdíl ale není velký: on by byl rád, kdyby bylo hotovo v roce 2034.

Podívejte se na sestřih debaty Deníku

„Nebudeme se o ten rok hádat,“ poznamenal s tím, že podstatné je připomenout, že cesta k dokončení je ještě dlouhá a dostavba nějakou dobu potrvá. Prozatím je z celkových 83 kilometrů vybudována polovina. Dokončení okruhu primátor Svoboda označil za splacení dlouhodobého dluhu. „Dluhu vůči Pražanům i těm, kteří sem přijíždějí,“ konstatoval.

Zajedno byli diskutující v tom, že pokud Pražský okruh (který navzdory názvu představuje stavbu významu celorepublikového, ba i středoevropského) má zcela plnit svoji funkci, stane se to až ve chvíli, kdy bude sloužit jako celek. Do té doby se řidiči často průjezdu přes Prahu nevyhnou.

Co řekl o okruhu primátor Prahy

Náměstek Hřib však současně připomněl, že okruh není zázrakem, jehož dobudování by přineslo konec všech problémů. Může sice absorbovat podstatnou část kamionové dopravy (na což se on sám jako obyvatel Jižního Města těší v souvislosti v souvislosti s nyní již téměř stavěným úsekem označeným SOKP 511 od D1 po Běchovice), avšak bez dalších opatření by naopak mohl přivést do Prahy více aut. Jsou proto nutné i jiné kroky.

„Jako omezování tranzitu v centru a posilování veřejné dopravy,“ uvedl náměstek primátora. Na totéž upozorňuje i Svoboda: bez okruhu by změna k lepšímu možná nebyla – avšak stejně důležitá je i problematika záchytných parkovišť a napojení silniční dopravy na příměstské vlaky.

Co řekl o okruhu ministr dopravy

Aktuálně jsou nejvíce vidět přípravy na dostavbu úseku na východě Prahy mezi D1 a Běchovicemi, kde se proti vydanému stavebnímu povolení nikdo neodvolal. Díky práci archeologů se už místy trasa budoucího okruhu v terénu rýsuje – a ŘSD má koncem září vyhodnotit nabídky na zhotovitele (stavět by se mělo od letoška do roku 2027).

Na úseku dlouhém 12,6 kilometru tu stát vykupuje pozemky za bezmála čtyři miliardy korun. Většinou po dohodě na ceně s majiteli, nicméně ve hře je i několik vyvlastnění. V některých případech to prý ani jinak nešlo – třeba kvůli komplikovanému dědictví nebo exekucím.

Co řekl o okruhu ředitel ŘSD

Stavět by se zde mohlo začít ještě letos – přičemž šéf ŘSD žádá lidi z okolí o shovívavost. Mimo jiné v souvislosti s tím, že ze staveniště bude třeba odvézt spoustu materiálu – a naopak navézt velké množství jiného. „Stavba vždycky bolí, ale postavit se to musí,“ poznamenal Mátl.

Čerstvou novinkou je vydání souhlasného stanoviska EIA (posouzení vlivu na životní prostředí) ministerstvem životního prostředí ke dvěma úsekům na severu Prahy: SOKP 518 Ruzyně–Suchdol a 519 Suchdol–Březiněves.

Co řekl o okruhu náměstek primátora

Budou však nutné změny včetně prodloužení tunelu či přepracování podoby mimoúrovňové křižovatky. Další úpravy, které mají brát projektanti v potaz, zde jistě vzejdou z podnětů samospráv i veřejnosti, jejichž projednávání má být věnován nejen zbytek letošního roku, ale i ten příští. Stavět se pak má v letech 2027–2030.

Chystají se debaty se starosty i s občany

Mátl nezastírá, že na severu Prahy má dostavba okruhu řadu kritiků žádajících úpravy. Slibuje, že zbytek letošního roku bude patřit prezentacím, debatám a sbírání připomínek, jimž se ŘSD bude snažit vyhovět, jak jen to půjde.

Upozornil však na omezené možnosti: i z tunelu musí doprava někde na povrch. Stavěný okruh tedy přinese dopravu rychlejší a bezpečnější a řadu oblastí zklidní – avšak za cenu, že některým lidem zasáhne do životů a ovlivní je. Tak to prostě je. A je běžné, že podobné stavby lidé podporují – ovšem co nejdále od jejich bydliště.

K tomu ministr Kupka připomněl pokusy malovat jiné trasy. „Fixou jakékoli tloušťky do map jakéhokoli měřítka,“ podotkl. „Ale skončily krachem a ti, kteří s nimi přicházeli, se stáhli." Hřib pak uvedl, že protesty ke stávající trase by její posunutí nevyřešilo. „I tam žijí lidé a ti mají své starosty; protesty se tedy jen posunou dál,“ uvedl náměstek primátora.

Deníku Mátl po debatě řekl, že jestliže v Brožíkově síni zaznělo datum první diskuse o parametrech budoucího okruhu na severu Prahy 19. září, půjde zatím o setkání s pozvanými starosty.

„Pak jsme ale připraveni jezdit do jednotlivých městských částí Prahy i středočeských obcí a tu problematiku diskutovat i s veřejností; bavit se o technických řešeních, hledat kompromisy.“ Konstatoval, že termíny možných setkání s příležitostí vznést připomínky se lidé dozvědí od svých samospráv. Zdůraznil také, že často jsou slyšet jen kritici – nicméně dobudování Pražského okruhu má i obrovskou podporu.

Mluvčí dostavby Martin Opatrný připomíná, že podstatné informace včetně aktuálních novinek najdou starostové i veřejnost na webových stránkách www.prazskyokruh.info.