Příběh smrti třiadvacetileté Anety Rodové otřásl před deseti lety veřejností. Mladá a krásná dívka podlehla následkům třinácti ran nožem, z nichž několik mířilo přímo do srdce. Závěry vyšetřování ale šokovaly snad všechny - Aneta si smrtelná zranění způsobila sama. Dokumentaristé nyní znovu otevírají tento tragický případ.

Celý případ se začal psát 20. září 2014, kdy mladá dívka zemřela poté, co v kuchyni bytu v Letňanech utrpěla bodná zranění.

Aneta podle dostupných informací zemřela krátce po svém návratu z cesty do Dominikánské republiky. Záhy po příletu vyrazila do klubu, kde se bavila s přáteli. Na noc ji kamarádka pozvala do bytu svého libanonského partnera. Ti ráno zaznamenali rozruch v kuchyni – a podle zveřejněných informací zjistili, že se Aneta bodá nožem, marně se jí v tom snažili zabránit.

Následná pitva ukázala, že v těle zesnulé dívky se našel kokain, ale nebylo možné přesně určit jako dlouho před smrtí a v jakém množství drogu užila.

Šokující dokument

Po deseti letech případ znovu vyplouvá na veřejnost, alespoň prostřednictvím dokumentu ANETA, na kterém se společně s filmaři podíleli i zahraniční odborníci. Tvůrci vycházeli z rozsáhlé dokumentace, podnikli vlastní vyšetřování i dokonce rekonstrukci činu. A tak se z několika měsíčního natáčení stalo mnohaleté. Kvůli dokumentu zavítali do Čech i proslulý forenzní psycholog Leam A. Craig, toxikolog a soudní lékař Marc Deveaux, šéflékař floridské kliniky Jay M. Radtke a kanadský biomechanik Rob Parkinson.

„Chtěli jsme mít jistotu, že naše analýzy a závěry budou podložené nezávislými a objektivními odbornými posudky. Poskytli nám cenné vhledy a pomohli nám lépe porozumět technickým a vědeckým aspektům případu, a zároveň poukázali na spoustu chyb, které během vyšetřování nastaly,“ vysvětluje zapojení zahraničních odborníků režisér Jiří Sádek.

Podle tvůrců si pozůstalí zaslouží znát pravdu. O tom jsou přesvědčení, kromě režiséra Jiřího Sádka, i kameraman Tomáš Kotas, producent Jiří Tuček, autor námětu Petr Konečný a další členové tvůrčího týmu nového dokumentárního filmu ANETA.

Nová svědectví a nečekané zjištění

Během natáčení vyplynula na povrch řada nových svědectví a dalších zjištění. Filmařům se mimo jiné podařilo vypátrat, kam se ztratilo srdce oběti, které se právní tým matky snažil neúspěšně získat ke svému zkoumání.

close info Zdroj: Deník/ Redakce zoom_in Matka oběti Anna Rodová a novinář Petr Konečný.

„To, že se při repitvě nenašlo srdce, bylo skutečně neobvyklé. To nás zarazilo a do jisté míry i zkomplikovalo hodnocení celého případu z hlediska rozlišení, zda šlo o vraždu či sebevraždu,“ říká doc. MUDr. et MUDr. Alexander Pilin, CSc., dokumentaristy přizvaný lékař z Ústavu soudního lékařství a toxikologie 1. LF UK a VFN v Praze.

Znovuotevření případu?

Zda se případ znovu otevře není nyní jasné, i když matka zemřelé, Anna, o to usiluje. Podle dokumentaristy bojuje Anna i za mnohem víc. „Aby se podobné nejasnosti už nikdy nikomu z nás nestaly,“ řekl Sádek.

Dokumentární film ANETA je k vidění pouze v kinech a to od 7. listopadu 2024.

Mohlo by vás zajímat: Metoda Markovič: nový seriál líčí hon na kanibala Hojera a práci kriminalisty