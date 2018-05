Praha dohání jiná krajská města. Platba kartou v tramvajích se přiblížila

V tramvajích bude s několikaletým zpožděním po některých krajských metropolích možné platit jízdné kartou. Pražský dopravní podnik (DPP) vypsal soutěž na dodavatele platebních terminálů a jejich čtyřletý provoz, hodnota zakázky je odhadnuta na 60 milionů korun.

Tramvaj 14T.Foto: Wikimedia Commons / ŠJů

Uzávěrka nabídek je 22. června, podnik přitom předpokládá, že zájemci budou především z řad bankovních domů. Vítěz tendru umístí své terminály do tramvají a následně bude dostávat provizi z každé prodané jízdenky. Dopravní podnik bude mít opci na převzetí přístrojů do svého majetku. Celkem dopravce poptává 920 terminálů.

„Bezkontaktní placení by mělo být nainstalováno na všech tramvajových linkách do šesti měsíců od podpisu smlouvy,“ uvedla mluvčí DPP Aneta Řehková. Samoobslužné zařízení bude instalováno v každé tramvaji, a to vždy jedno u prostředních dveří. Výjimkou budou pouze tramvaje 14T (známé jako porsche), kde budou strojky dva. Tramvaj totiž nemá v prostředním článku žádné dveře.

Zařízení cestujícímu vytiskne jízdenku, kterou bude moci následně využít i na jiných spojích MHD. Praha tak jde jinou cestou než Ostrava, která ze svého bezkontaktního systému zcela vytěsnila papír. Cestujícímu v moravskoslezské metropoli stačí pouze platební karta, systém mu pak vždy na konci dne vypočte a odečte nejnižší možné jízdné.

Praha pilotně zkouší bezkontaktní prodej jízdenek přímo ve voze už od roku 2016 na linkách 22 a 18 a také v letištním autobuse 119. Pokud se jeho plošné zavedení v tramvajích osvědčí, chce jej podnik rozšířit i do autobusů. V metru s ním naopak nepočítá, ve stanicích ale probíhá instalace nových automatů, kde lze vedle hotovosti platit i kartou.