Praha – Pražské zastupitelstvo by mohlo do konce roku rozhodnout, zda Praha navrhne zákon, který by urychlil výstavbu chybějících částí vnějšího okruhu Prahy. Návrh zastupitelstvu předloží primátor Bohuslav Svoboda (ODS).

Nový úsek obchvatu kolem hlavního města propojí brněnskou dálnici D1 a plzeňskou D5. Jižní spojka si uleví. | Foto: DENÍK

Zákon, který prosazuje především Praha 4, by měl obchvat prohlásit za stavby ve veřejném zájmu. Zkrátily by se pak lhůty pro některá povolení a snazší by bylo také vyvlastnění pozemků potřebných pro stavbu. Praha se inspirovala u podobného zákona z roku 2001, který urychlil stavbu dálničního obchvatu Plzně.

„Stát neustále ignoruje fakt, že Praha je součástí celoevropské dálniční sítě, která vystavuje Pražany problémům s nadměrnou dopravou," uvedl primátor. Praha by proto podle něj měla využít své pravomoci předkládat zákony.

Podle starosty Prahy 4 Pavla Horálka (ODS) by se ale neměla zastavit ani práce na možném odklonu kamionové dopravy a protihlukových opatřeních na Spořilově, kde si lidé na intenzivní dopravu dlouhodobě stěžují. Rada hlavního města by měla v příštích týdnech dostat podklady k tomu, jaké náklady by si vyžádalo zakrytí Spořilovské ulice. Podle primátora chce město zvážit všechna opatření, neznamená to ale, že se pro zakrytí frekventované silnice rozhodne.

Zároveň musí Praha obnovit územně plánovací dokumentaci, která by trasu okruhu upřesnila. Okruh je sice zanesen do současného územního plánu, na začátku roku 2011 ale Nejvyšší správní soud zrušil část zásad územního rozvoje Prahy, která se vnějšího okruhu týkala. Praha nyní novou verzi zásad připravuje, schválena by mohla být příští rok.

Z vnějšího okruhu se dosud nezačal stavět jihovýchodní úsek mezi dálnicí D1 a Běchovicemi a dále severní úseky od Ruzyně přes Suchdol a Březiněves do Satalic. Investorem Pražského okruhu je stát, s výstavbou v příštích letech nepočítá.

Čtvrtou městskou část trápí především chybějící úsek mezi brněnskou dálnicí a Běchovicemi. Kvůli tomu jezdí tisíce aut a kamionů denně přes Spořilov. Praha proto usilovala rovněž o zákaz vjezdu kamionů do Prahy, na konkrétních podmínkách se ale nedohodla s ministerstvem dopravy.