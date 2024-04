Před dvaceti lety hrozila divadlu demolice. Poničené povodněmi málem nepřežilo. Díky rekonstrukci se ale v říjnu opět otevře divákům. Dominantou kruhového sálu je otáčivé jeviště, do hlavního sálu se vejde osm set diváků.

Rekonstrukce prostor nyní pomalu finišuje, i když při návštěvě staveniště to tak zatím nevypadá. Za zvuků stavby představuje budoucí podobu divadla ředitel Nové Spirály Jan Makalouš.

„Velký sál je rozdělen do čtyř sektorů dle čtyř ramp, které se vinou ve spirále a umožní tak přístup do jednotlivých sektorů a galerií. Navigace bude řešena pomocí barev, kterými bude označena vstupenka a jednotlivé rampy vedoucí do daných sektorů. V sále ale budou uvaděči, kteří divákům poradí, jak najít to správné místo,“ představil prostor Makalouš.

Otáčivé jeviště umožní originální práci s prostorem

Specifikem divadla je otáčivé kruhové jeviště složené z několik stolů, které se mohou točit synchronně i asynchronně, vyjíždět a zajíždět nad a pod úroveň parteru. Divák navíc při vstupu do divadla uvidí celý systém i útroby jeviště. Herci budou nastupovat na scénu i z prostor, kde sedí diváci.

V rámci programu tvůrci připravují divadelní představení, hudební koncerty a různé druhy show, jako je talkshow, kabaret nebo cirkus. Prostor nabídnou i pro komerční využití na konference nebo školení. „Program vytváříme pro širokou veřejnost všech generací a žánrových preferencí. S ohledem na multižánrové zaměření jsou jednotlivé projekty Nové Spirály rozděleny právě do programových kategorií,“ upřesnil Makalouš.

Novou etapu zahájí divadlo činoherním představením Madisonské mosty, hudební show Spirála Vzkříšení, varietní show The Saturn Revue nebo vystoupením tenoristy Pavla Černocha. Zmíněná představení začínají herci zkoušet už nyní. Novinářům tak předvedli ukázku z činohry i hudební show. První představení je naplánované na začátek října.

Divadlo uniklo demolici

Budova Spirály na Výstavišti byla uzavřena v roce 2002 při velkých povodních, kdy posléze byla ve hře samotná demolice kvůli silně poškozenému stavu. Z původní budovy zůstala jen stavební a ocelová konstrukce s tím, že vše ostatní jako vzduchotechnika a mimo jiné kompletní rozvody byly kompletně vyměněny.

Pražský magistrát do rekonstrukce investoval více než 250 milionů korun. Náměstek primátora Jiří Pospíšil (TOP 09), který má v gesci kulturu, uvedl, že se město snaží získat další budovu na Výstaviště, kam by se mělo dočasně přesunout Vinohradské divadlo, které projde rekonstrukcí.