Pracovníci Divadla Bez zábradlí připravili u vchodu do divadla pietní místo pro tragicky zesnulého Karla Heřmánka. Již v prvních okamžicích k místu začali chodit lidé pokládat svíčky a květiny nebo psát vzkazy do kondolenční knihy.

Herec Karel Heřmánek založil Divadlo Bez zábradlí v roce 1990 společně s manželkou Hanou Heřmánkovou.

Na Heřmánka vzpomínají i kolegové z hereckého světa. Herečka Veronika Freimanová, která v Divadle Bez zábradlí působila, napsala pro ČTK: „Vždycky budu vzpomínat na to, co všechno pro mě udělal. Jsem vděčná za ty desítky let, co jsem mohla jít hereckým světem vedle něj,“.

Pietní místa u Divadla Bez zábradlí pro Karla Heřmánka. | Video: Deník/Radek Cihla

Reakci na hercovu smrt napsali na sociální síti X i režiséři Jan Hřebejk a Jiří Strach. Hřebejk uvedl, že z Heřmánkovy filmografie má nejraději Smrt krásných srnců, Dobré světlo a Kam pánové, kam jdete, tedy trojici filmů z 80. let.

„Do divadla jsem na něj chodil v té samé době Na Zábradlí, vynikající byl třeba v Astrologovi v režii Evalda Schorma. Osobně jsem ho potkal jen jednou, když propůjčil hlas Richardu Tesaříkovi v našem filmu Musíme si pomáhat,“ uvedl.

Strach rovněž připomněl snímek Smrt krásných srnců. Zveřejnil závěrečnou scénu, v níž se Heřmánek jako Leo Popper loučí se svými syny. „Mávám ti do nebe, můj milovanej filmovej táto,“ napsal Strach.

Karel Heřmánek zemřel v sobotu 24. srpna, život si měl vzít na jedné ze střelnic na Příbramsku.