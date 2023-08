/VIDEO, FOTOGALERIE/ Novotou svítící venkovní schodiště mohou od čtvrtka 24. srpna využívat chodci v blízkosti Národního divadla. A v těsném sousedství budovy Akademie věd ČR. Schody s kamenným zábradlím z božanovského pískovce, které spojují Národní třídu s Divadelní ulicí (a vlastně celou Belémskou čtvrtí), byly vybudovány nově – nejsou zde ale novinkou.

Vznikly jako replika těch, které už zde kdysi sloužily a po polovině minulého století (v roce 1956) byly zbourány. Důvod je dnes poněkud nejasný. Někdo připomíná argument nárůstu intenzity dopravy v Divadelní ulici, takže mělo jít o koncepční krok související s rozšířením podjezdu pod Národní; lze se ale setkat i s názorem, že možná bylo třeba zchátralé schody opravit, nicméně tehdejší národní výbor prý zvolil jednoduché řešení, při němž všechny vady zmizí šmahem: jejich likvidaci.

Staronové schody měly své odpůrce

Obnova schodiště, které už kdysi existovalo, se začala řešit už v roce 2008 (a stavební povolení pak bylo vydáno v roce 2013). V minulém volebním období a znovu i v tom nynějším se objevily výhrady volající po nalezení jiného řešení: nejlépe s výtahem či plošinou, což by usnadnilo život zvláště rodičům s kočárky nebo vozíčkářům. Odpůrci dále zdůrazňovali, že stavět se má až po komplexním vyřešení dopravy v Divadelní ulici; ne dřív.

Před rokem se také hlasitě ohradili vlastníci blízkých nemovitostí v Divadelní ulici; kritizovali, že záměr obnovit schodiště s nimi nikdo neprobíral. Jozef Onderka, který je jedním ze spolumajitelů, loni na podzim kritizoval, že Divadelní ulice zůstala kvůli stavbě neprůjezdná – a to navíc po delší dobu, než bylo původně ohlášeno. Upozorňoval také, že v místě se nacházejí tři vysoce vytížené vjezdy: mimo jiné slouží zásobování pěti restauračních zařízení včetně historické kavárny Slavia, umělecké galerie, dílen návrhářů i Filmové a televizní fakulty Akademie múzických umění. Nyní Deníku řekl, že problémy s logistikou může mít nejenom AMU vlastnící palác Lažanských, ale rovněž Národní divadlo i Karlova univerzita. Ještě letos v květnu se Onderka snažil oslovit a přesvědčit zastupitele Prahy 1 – nicméně zvítězil názor, že pro občany (včetně drtivé většiny místních obyvatel) bude schodiště podle původního návrhu užitečné.

I na čtvrteční stříhání pásky při otevírání schodiště nicméně zpovzdálí dohlíželi strážníci – a nejspíš také nebylo náhodou, že kolem projížděla i hlídka Policie ČR. Na facebooku se totiž v souvislosti se schodištěm čerstvě objevila kritika vozíčkářů ze skupiny Praha bez překážek. Náznak, že čtvrteční slavnost k otevření schodů přeruší jejich protestní akce, se ale nepotvrdil. Nikdo z odpůrců se na místě neobjevil – nebo alespoň neprojevil.

Rozšíření chodníku naproti v příštím roce

Odpovědi na argumenty odpůrců ale ve čtvrtek zazněly. „Podnikáme kroky k tomu, aby se rozšířil protější chodník,“ konstatovala radní Prahy 1 pro sociální věci a bezbariérovost Ivana Antalová (dříve Piráti). Připomněla, že kritiky požadovanou plošinu nebylo možné umístit kvůli příkrému sklonu. Že se úpravy spojené s rozšířením chodníku na protější straně Divadelní ulice už připravují, potvrzuje i radní Prahy 1 pro dopravu Vojtěch Ryvola (Naše Praha 1/ANO), který odkazuje i na jednání s vozíčkáři: podle nich je ulice v blízkosti dostupná hned třemi různými příjezdy, takže zásadní technická řešení nejsou nezbytná.t

I Ryvola však ujišťuje, že protější chodník se změní: bude upraven podle norem, aby bylo zajištěno bezpečí nejenom pro maminky s kočárky, ale třeba také pro děti mířící do škol. Rozšíření už je odsouhlaseno – a nyní se projektuje. Dobrá: ale kdy bude hotovo? „Byl bych velice rád, kdyby to bylo v příštím roce,“ řekl radní Deníku. A nebude se kvůli tomu muset zasahovat do již postaveného schodiště nebo navazujícího chodníku na straně u akademie věd? položil Deník otázku vycházející z dříve uplatněných argumentů odpůrců stavby. „Ne,“ znělo Ryvolovo ujištění stručně a jednoznačně.

Radní současně připustil, že při čtvrtečním stříhání pásky se tak trochu „chlubil cizím peřím“. „My jsme to zdědili a pouze dodělali,“ upozornil, že projekt rozjeli už předchůdci v minulém volebním období. „Jsem ale hrozně rád, že jsme to dokončili,“ svěřil se Deníku. Vedle radních Antalové a Ryvoly nechyběli u otevření (staro)nových schodů také starostka Prahy 1 Terezie Radoměřská (TOP 09) a 1. náměstek primátora hlavního města Zdeněk Hřib (Piráti) s kompetencí pro oblast dopravy.

Radní Ryvola řekl, že pořízení schodiště vyšlo na 7,6 milionu korun. Od prvních chodců, kteří je využili, slyšel Deník jen pochvalná slova hovořící o zlepšení dostupnosti oblasti. Stejně jako od politiků z radnice městské části. „Magistrát podporuje jakékoli opatření městských částí, které směřuje k podpoře pěší dopravy,“ poznamenal Hřib. Nevábný průchod pasáží v budově akademie věd, který v minulosti nedokázaly vylepšit ani instalace uměleckých děl, prý nikomu chybět nebude.

Pasáž v budově akademie věd čeká uzavření



Schodiště propojující Národní třídu s Divadelní ulicí má nahradit průchod do Krocínovy ulice pasáží v budově Akademie věd ČR, která se odpoledne zavírala; pak bylo třeba místo obcházet. A i tak lákala různé podivné existence, takže to tam – navzdory intenzivnímu úklidu – často nejen nevábně vypadalo, ale také páchlo: alkoholem i močí. Už jen kvůli tomu jsou nové schody skvělé, řekl Deníku senior bydlící nedaleko. Otevřené budou 24 hodin denně – a snad bez pobudů i jejich smradu.



V návaznosti na otevření schodiště bude s prozatím neznámým odstupem následovat uzavření pasáže. Deníku to potvrdil ředitel divize správy majetku a služeb Akademie věd ČR Pavel Formáček. Připomněl, že pro akademii je její provozování zátěž, když je třeba prakticky neustále zajišťovat úklid psích výkalů i čištění od lidské moči. „Kavárna tam už nefunguje dva roky – za covidu zavřela a od té doby je mimo provoz,“ konstatoval.



Termín, kdy fungovat přestane i pasáž, Formáček sice neupřesnil – zjevně se k tomu ale schyluje. „Jsou to naše prostory, pro které bychom určitě našli lepší využití,“ konstatoval. „Termín ale upřesnit nedokážu,“ odpověděl na otázku Deníku. Také o novém účelu se teprve bude rozhodovat.