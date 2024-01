Oba svůj protest ukončili 26. listopadu. Sice se Jurečkova odstoupení nebo odvolání nedočkali, ale naplnil se jejich jiný požadavek: vláda zrušila usnesení, jímž se přihlásila k odkazu Charty 77. A ministr Jurečka oznámil, že zařídí, aby disidentům byly vypláceny důchody v průměrné výši. I když jim v Československu či České republice chybějí potřebné odpracované roky a dostávají penzi ze zemí, v nichž dlouhodobě pobývali.

Někdejší disident drží hladovku. Chce upozornit na důchody odpůrců komunismu

Nebyla to však tečka za příběhem. Gruntorát s Bokem dostali přípis od odboru dopravy Prahy 1. že porušili zákon o pozemních komunikacích. Tím, že bez souhlasu silničního správního úřadu postavili stanový přístřešek jako ochranu před nepřízní počasí – a s tím souvisí neoprávněný zábor o výměře čtyři metry čtvereční.

Předseda výboru Spolku Šalamoun Václav Peričevič se v té souvislosti ohrazuje: není to pravda – přístřešek přinesli a stavěli úplně jiní lidé: nebyl to ani Gruntorád ani Bok. Navzdory tomu míní, že nešlo o protiprávní čin, který by byl „společensky škodlivý“. „Pánové John Bok a Jiří Gruntorád totiž před Úřadem vlády ČR vykonávali ústavně zaručené právo na svobodu projevu a svobodu shromažďovací,“ konstatoval. Snahu trestat bývalé disidenty vnímá Peričevič jako absurditu. „Vítejte v právním státě,“ poznamenal.

Zdroj: Deník/Radek Cihla

Mluvčí Šnejdarová Deníku sdělila, že úředníci městské části nemohli postupovat jinak. Dostali upozornění od policie, konkrétně z místního oddělení Vlašská – a věc museli řešit. „Pánové [Gruntorád a Bok] spolupracovali s policií i s Úřadem vlády ČR,“ připustila Šnejdarová. Zdůraznila, že výsledkem nebylo uložení pokuty, ale napomenutí – což je ten nejmírnější možný přístup. „Nepovolený zábor na chodníku ale měli,“ konstatovala mluvčí. S dodatkem, že napomenutí, k němuž kolega přistoupil, je tím nejmírnějším možným trestem. „Pokutu ti muži nedostali – a nedostanou,“ ujistila Deník Šnejdarová.