„Sdružení tajemníků na začátku července identifikovalo několik desítek chyb. Zatím ministerstvo pro místní rozvoj odstranilo zhruba polovinu,“ uvedl pro Deník tajemník Prahy 6 Jan Holický.

Chyby přetrvávají a objevují se nové

K další větší aktualizaci došlo v závěru minulého týdne. Systém je podle úředníků ale stále krkolomnější než ten původní. „Pořád je to nedokončené. Má i řadu závažných chyb. Stále není možné nahlížení do spisu. Účastníci řízení mají právo nahlížet do spisu, ale aktuálně nemůžou jinak než přes vstup úředníka. Musí mu tak zvaně koukat přes rameno,“ upřesnil Holický s tím, že je potřeba zřídit omezený dálkový přístup.

Podle úředníků nefungují ani takové banality, jako je řazení spisů podle čísel. Dvojka třeba není mezi jedničkou a trojkou, ale řazení v systému je jedna, deset, jedenáct, dvanáct a dvojka se objeví až po všech číslech, které začínají jedničkou. Některé chyby se objevují i s dalšími aktualizacemi. Úředníci se po nich ne vždy dozví o nových funkcionalitách a systém fungovaní se mnohdy změní, takže to, co fungovalo minulý týden, funguje další týden jinak.

Úředníkům mají pomoci další jednání

V úterý 20. srpna se uskutečnilo jednání ministra Ivana Bartoše (Piráti) se Sdružením tajemníků městských a obecních úřadů. K dalšímu podobnému jednání by mělo dojít po týdnu, tedy v úterý 27. srpna. Toho se mají účastnit i Svaz měst a obcí a zástupci architektů a projektantů. Mezi tím se problematika dostala i do Senátu. Podle návrhu usnesení z výboru pro územní rozvoj se má věcí zabývat vláda, protože hrozí kolaps.

Podle výboru pro územní rozvoj by mohl vzniknout tým expertů složený i ze zástupců stavebních úřadů, kteří znají práci z terénu a jejichž slovo bylo dlouho opomíjeno. V polovině srpna uspořádal senátní výbor slyšení, na které pozval úředníky pracující se stavebním řízením.

Předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) tehdy novinářům po prezentaci řekl, že jsou v systému nedostatky, které mohou nejen komplikovat a prodlužovat práci úředníků, ale také ji zastavit. Ministerstvo ho ujistilo, že systém nevykazuje kritické chyby a lze jej dále upravovat.

Odstranění většiny problémů ministerstvo původně slibovalo do konce letních prázdnin, tedy v závěru příštího týdne.