Jestliže se očekávalo, že úředníci budou přetíženi, protože v posledních dnech je zasáhla přímo smršť papírových podání od stavebníků, kteří se do poslední chvíle snažili využít dosavadní pravidla, aby se nemuseli potýkat s nově zaváděnou elektronickou komunikací na Portálu stavebníka, je to tak.

Ze současné pravdy o stavebních úřadech je to však jen půlka. A ta druhá? Úředníci jsou šťastni, pokud je nový systém pustí k tomu, aby mohli pracovat. A také, jak někteří potvrzují, objevovat, „co to vlastně dělá“. Netají se totiž výhradami, že nebyli dostatečně proškoleni; některá školení byla i zrušena. A pokud obdrželi manuál, stalo se tak až na sklonku června – a ještě s některými nezodpovězenými otázkami – přičemž do ostrého provozu systém najížděl od pondělí 1. července.

Příval papírových žádostí

Že po pondělku, kdy se nedařilo, už v úterý 2. července mohli se se svými počítači pracovat všichni pracovníci stavebního úřadu z Prahy 1, potvrdila Deníku mluvčí městské části Karolína Šnejdarová. Pražská Jednička se vůči dodávkám počítačů ohrazovala už v uplynulých týdnech; zdejší radnice totiž patřila k těm pracovištím, z nichž si stát udělal šprťouchlata. Nechal stavebnímu úřadu dodat síťové zdroje se zástrčkami podle britských standardů, které do českých zásuvek nenarvete ani kladivem. S tím si však technici radnice poradili, protože bylo možné využít starší kabely – a nové se správnou zástrčkou dorazily ještě včas i oficiálně. Což ale neznamenalo, že by se 1. 7. podařilo spustit fungující systém.

V pondělí ráno měli informační systém stavebního řízení (ISSŘ) k dispozici pouze uživatelé s vyšším oprávněním, potvrdila Šnejdarová Deníku. Řadoví referenti měli smůlu: těm nové prostředí nenaběhlo a dočkali se pouze hlášky s upozorněním, ať se zkusí odhlásit a znovu přihlásit. Vše se ale během pondělka podařilo vyřešit. V úterý, jak mluvčí potvrdila, už mohou v novém prostředí pracovat všichni.

„I referenti,“ konstatovala. Uvedla také, že vyřešen byl i další z vytýkaných problémů: „V pondělí ministerstvo pro místní rozvoj prostředí ISSŘ upravovalo – a již se nezobrazují všechny žádosti v celém systému.“ Přehled za celou republiku s možností upravovat záměry jiných stavebních úřadů označili úředníci za problém – a že jde o chybu, kterou dodavatel systému rychle odstraní, potvrdil v pondělí i mluvčí ministerstva pro místní rozvoj Petr Waleczko.

Šnejdarová z Prahy 1 současně poznamenala, že nedůvěra k novému sytému je zjevná také u stavebníků. Ti se snažili využít možnost podat žádost o vydání stavebního povolení v papírové podobě, jak jen to bylo možné. Během posledního měsíce se počet podaných žádostí vyšplhal na trojnásobek obvyklého stavu. Na poslední chvíli pak byl opravdu frmol. „Jen za čtvrtek a pátek jsme jich obdrželi stejné množství jako za celý duben,“ sdělila Deníku Šnejdarová. A nové elektronické žádosti podávané přes Portál stavebníka? Nula. Na Prahu 1 zatím během pondělka a úterka nedorazila ani jediná.

Úředníci pláčou, ministr jásá

Stesky na novinku, která je zastihla bez důkladné přípravy, nešetří ani další radnice. Například také mluvčí městské části Praha 8 Martin Šalek v pondělí upozornil, že stavební úřady si při startu systému mohly navzájem podání rušit či upravovat. Tlumočil hodnocení úředníků, a to i těch s třicetiletou praxí, že ISSŘ je to nejhorší, co zatím zažili.

Rovněž třeba Praha 2 se netajila svými výhradami. Její mluvčí Andrea Zoulová uvedla, že do ISSŘ nelze zadat adresa, pouze katastrální území – a také ona upozornila, že systém ukazoval výsledky za celou republiku. „Adresa účastníka řízení se po zadání ověření automaticky nedoplňuje,“ upozornila Zoulová na další konkrétní problém.

Shodla se tak s výhradami předsedy Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR Jana Holického, které mimo jiné upozornil na nefunkčnost propojení s ekonomickými systémy či lokálními spisovými službami. Dále odkázal na údajné právní problémy i nedostatky praktické, kdy například nelze vyhledávat podle katastrů, ulic, čísla popisného a podobně. „Nutné je vyplňovat osobní údaje i po přihlášení pomocí identity občana,“ upozornil na zarážející souvislost. Nad chybějícím propojením na místní ekonomický systém a spisovou službu, což dříve fungovalo, si posteskl také mluvčí Prahy 6 Marek Zeman.

Ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš (Piráti) má ale jasno: digitalizace stavebního řízení se po technické stránce povedla a funguje. „Nemáme informace o tom, že by měly systémy výpadky. Několik úřadů hlásilo potíže, nešlo ale o selhání informačních systémů,“ uvedl Bartoš v oficiálním vyjádření reagujícím na pondělní výhrady. Podle ministerstva se v případě, kdy se úředníci nemohli do systému přihlásit, jednalo o jejich chybný postup. S tím, že špatně zadali své zařazení do přihlašovacích údajů – jestliže každý má přístup pouze ke konkrétním úkonům (a jeho práva pro konkrétní pozici musí nastavit lokální administrátor). Právě to se však zprvu nedařilo, poznamenal mluvčí Prahy 10 Ján Bruno Tropp.