Rušno jak na zemi, tak i ve vzduchu bude v pátek 2. června dopoledne ve Staré Boleslavi na Praze-východ. Na posádkovém heliportu za Jaselskými kasárnami chystá armáda den otevřených dveří s dětským dnem – a tuto akci doprovodí manévry vojenské techniky i přelety různých letounů.

Dětský den v Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi. | Foto: Deník/Lucie Štrachová

Vše potrvá od 8.30 a skončí půl hodiny před polednem, sdělil Deníku tiskový a informační důstojník Agentury logistiky Armády ČR Jakub Moravec. Připomněl, že akci vojáci organizují společně s Policií ČR a městským domem dětí a mládeže.

Proč obrněné auto schovává svůj výfuk?

Návštěvníkům organizátoři slibují, že uvidí nejen zbraně, a to jak historické, tak i moderní. „Nebudou chybět ani dynamické ukázky vojenské techniky nebo výcvik služebních psů,“ připomněl Moravec. Ohlašuje rovněž průlety strojů Vzdušných sil Armády České republiky: proudového bojového letounu JAS-39 Gripen a víceúčelového vrtulníku Mi-17.

Zvědavci také budou moci zblízka obhlédnout zabezpečovací vozidlo Toyota Hilux nebo průzkumné vozidlo S-LOV Iveco – což je lehký pancéřovaný automobil pro čtyři osoby s vysokou průchodností terénem i dobrou brodivostí, jehož zbraňová stanice může nést lehký kulomet, těžký kulomet i granátomet; vždy ovládané střelcem z vnitřku vozidla a s využitím systémů usnadňujících míření za dne i v noci.

Městská policie zve na oslavy Dne dětí v Zoo Praha. Vstupné bude jen za korunu

Speciální konstrukce je zcela podřízena vojenskému využití: ať už jde o takové umístění a uspořádání motoru nebo nádrže, které v případě blízkého výbuchu co nejméně ohrozí posádku, nebo použití prvků majících přispět k tomu, aby bylo vozidlo za provozu co nejméně nápadné. Zahrnuje to nejen demaskující nátěr nebo panely snižující hluk za jízdy, ale třeba i odstínění horkých částí výfuku umístěním uvnitř rámu vozidla – což má omezit možnost odhalení jeho přítomnosti technologiemi zjišťujícím infračervené vyzařování.

Takovéhle ukázky s výkladem pozvané dětské návštěvníky dozajista potěší; staroboleslavská posádka má ostatně vyzkoušeno, že „klukovský zájem“ dokážou probudit i v holčičkách. Pro děti však budou také připraveny laserová střelnice, překážková dráha i skákací hrad, kde se samy aktivně zapojí i vyřádí. A vedle vojenské techniky budou moci obhlížet i tu policejní a hasičskou.

Ukázka vrtulníku zaujala i řidiče na dálnici

Že armádní akce pro děti ve Staré Boleslavi umějí zaujmout i pěkně daleko od kasáren, potvrzuje nedávná zkušenost. Tehdy, ve čtvrtek 20. dubna po poledni, Deník zaznamenal telefonát řidiče pohybujícího se kolem 18. kilometru dálnice D11. Jeho pozornosti neunikly neobvyklé manévry vojenského vrtulníku létajícího poblíž v nízké výšce. „Snad by to mohl být nějaký nácvik výsadku z vrtulníku Mi-8 – ale proč zrovna tady, když tu není žádný vojenský prostor,“ podivoval se.

To, co se odehrávalo, se však nekonalo zde, u sjezdu na Bříství, ale o pár kilometrů západněji: právě v Jaselských kasárnách v posádce Brandýs nad Labem-Stará Boleslav. Deníku to potvrdila tisková a informační důstojnice 26. pluku velení, řízení a průzkumu Lucie Machorková. S tím, že od rána vojáci pořádali den otevřených dveří, kdy se vyvrcholením programu stala ukázka helikoptéry Mi-17 (což skutečně je modernizovaná verze Mi-8) ve vzduchu.

Po Zápech nyní i Stará Boleslav. Brandýsko se dočkalo dvou nových obchvatů

„Ohlášený průlet to nakonec vlastně nebyl; posádka nám udělala asi pětiminutové představení,“ vysvětlila Machorková manévry, které šoféra Michala zaujaly natolik, že dokonce sjel z dálnice ke Starému Vestci, aby je mohl v klidu sledovat; stroj se mu ale ztratil za lesem.

Den otevřených dveří, který 26. pluk velení, řízení a průzkumu tehdy spojil také se se dnem bezpečnosti silničního provozu, znamenal pozvánku pro žáky druhého stupně základních škol i pro středoškoláky z okolí: z Brandýsa nad Labem, Staré Boleslavi i Čelákovic. Jde o tradiční akci; konal se již osmý ročník, řekla Deníku Machorková – s tím, že tentokrát se novinkou stal program ministerstva POKOS – příprava občanů k obraně státu. Nechyběly však ani náborové aktivity s představením možností studia na střední odborné škole v Moravské Třebové.

„Děti si v průběhu sportovního dopoledne vyzkoušely překážkovou dráhu, základy přežití, poskytnutí první pomoci, orientaci v neznámém terénu i práci s mapou. Dozvěděly se řadu informací spojených s obranou naší vlasti a úlohou vojáků Armády ČR,“ konstatovala Machorková. Obzvlášť vyzdvihla množství rozmanité techniky – jak vojenské, tak složek integrovaného záchranného systému – kterou bylo možno obdivovat při statických i dynamických ukázkách. Nechybělo tenkrát ani představení zásahu u dopravní nehody.