Navštivte únikovou hru, která je interaktivním dobrodružstvím v reálném světě. Při této hře s názvem ,,Ztracené Korunovační klenoty“ se ukázalo, že korunovační klenoty v chrámu sv. Víta jsou pouhými padělky. Převezměte roli detektiva a najděte ty pravé! Hra je pro 2-5 hráčů, kteří se musí pokusit společnými silami vyluštit v kostele tuto šokující záhadu. Hru si můžete zarezervovat na jejich webových stránkách, vhodná je pro starší děti či dospělé.

Kde: Coderoom, Wenzigova 11, Praha 2

Cena: 1 100 Kč za celou hru.

Web: https://coderoom.cz/hry/hra/korunovacni_klenoty

Natočte svůj první film

Napadlo vás někdy, jaké to je, natočit svůj vlastní animovaný film? Jaké by to asi bylo, film zvučit? Nebo jste si chtěli jen vyzkoušet roli promítače?

V Národním filmovém muzeu vám umí tyto sny splnit. Otevřeno mají od úterý do neděle a zážitek je vhodný jak pro děti, tak pro dospělé.

Kde: Mozarteum, Jungmannova 748/30, Praha 1

Cena: Základní vstupné 190 Kč, více info na webu.

Web: https://www.nafilm.org/