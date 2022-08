V souvislosti s aktuálním deštěm zaznamenali středočeští hasiči několik výjezdů spojených s čerpáním vody, a to v okolí hlavního města. S tímto úkolem vyjížděli na Praze-východ do Dřís a Brandýsa nad Labem-Staré Boleslavi a na Praze-západ do Štěchovic. Jako tradičně byly v souvislosti s vlivy počasí zásahy u spadlých stromů. Od pátečního večera do sobotní desáté hodiny jich měli středočeští hasiči pětadvacet. Nepočetnější byly na Praze-západ (8), dále v okresech Benešov (6), Beroun (4) a Příbram (3).

Středočeské hasiče, stejně jako jejich pražské kolegy, nadále zaměstnává pomoc v okolí Hřenska, kam Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje i kolegové z hlavního města, stejně jako profesionální hasiči z dalších krajů, vyslali své odřady: muže i techniku, ale i specialisty (třeba obsluhy velkokapacitních čerpadel) a velící důstojníky. Tyto síly z celé republiky byly od soboty ještě výrazně posíleny: nově dorazilo čtyřicet jednotek s 220 hasiči, takže se počet lidí zapojených do boje s plameny vyšplhal na 630. Další hasiči ze středních Čech se na hašení podílejí jako letečtí záchranáři; coby součást posádky policejního vrtulníku s podvěšeným bambi vakem, z něhož je shazována voda do plamenů.

Hejtmanka Petra Pecková (STAN) na twitteru ohlásila nejen navýšení počtu vyslaných hasičů ze středních Čech, ale ocenila i význam jejich nasazení. „Středočeští hasiči velí největšímu sektoru z osmi. Jsou v něm profíci ze šesti krajů a jednotek sborů dobrovolných hasičů,“ konstatovala – přičemž připomněla, že pro případ potřeby se k vyslání připravuje i středočeský segment jednotek dobrovolných hasičů.

Praha už nasazení „dobráků“ od sobotního rána ohlásila: jsou ze sborů Chodov a Kolovraty. „Terén je nesmírně náročný, hasiči jsou často jištěni na lanech; zatím jsou naštěstí jen drobná poranění,“ připomněla středočeská hejtmanka, jaké informace dostala o poměrech v místě zásahu. O ošetřování se starají i pražští záchranáři, kteří na Děčínsko vyslali svůj speciál Golem.