I tentokrát bylo podle reportérky Deníku náměstí plné a podle odhadů organizátorů přišlo více lidí, než na konci září. Policie ale odhadovala, že na místě jsou nižší desítky tisíc účastníků, což je podobné či méně než minule.

Do Prahy přicestoval například Pavel F. ze Zábřehu na Moravě, ve vládě by prý chtěl Tomia Okamuru.

"Pan Babiš byl daleko lepší, než Fiala," řekla Anna K., důchodkyně pracující v Německu.

"Nesouhlasím s Fialou, nepodporuji Babiše, ale jednoznačně za Babiše šla ekonomika nahoru," řekl Miroslav V. z Prahy.

Už potřetí přijel i s kamarády na akci iniciativy Česká republika na 1. místě Daniel P., záchranář z jižní Moravy. Podle jeho slov neuznávají extrémní názory, chtějí mír. Česku ale prý chybí silný vůdce, a tak neví, kdo by měl být v čele vlády. "Vrátit se zpět k Babišovi, je ale z bláta do louže," řekl Deníku.

Lidé na místě podle reportérky Deníku také hlásali, že chtějí plyn z Ruska nebo vystoupení Česka z EU.

Na pódiu vystoupil generál Hynek Blažko. Lidem vzkázal, ať se nedají.

"Směřujeme k nenásilné revoluci. Budeme tlačit vládu dál až k té demisi," prohlásil Jaroslav Skála.

"Potřebujeme média s různými názory, abychom si mohli vybírat ten nejlepší. Veřejnost by měla mít možnost volit Radu České televize a generálního ředitele České televize. Musíme získat alternativní kanál pro alternativní a jiné názory," uvedl Petr Bohuš, bývalý šéfredaktor zpravodajství České televize.

"Vláda lidi zabíjí, řekněme si to na rovinu. Je čas, aby byl slyšen český hlas. Prorazime vám cestu, síla je ve vašem hlasu," prohlásila paní Petra, další řečnice na pódiu.

Na pódiu sestřídali řečníci, mezi kterými byl například bývalý premiér Jiří Paroubek. Vystoupila rovněž předsedkyně KSČM Kateřina Konečná nebo bývalý poslanec Lubomír Volný (Volný blok).

V horní části náměstí před Národním divadlem se sešlo i několik desítek odpůrců této demonstrace. Vyjádřili podporu Ukrajině, Evropské unii i Green Dealu.

Řečníci uvedli, že se 17. listopadu vydají průvodem k České televizi, aby je slyšely miliony lidí.

Petice za demisi vlády

Na místě byl i stánek, kde mohli lidé podepsat petici za demisi vlády. Podle informací organizátorů vybrali během minulé akce 37 tisíc podpisů.

Na celou akci dohlížely hlídky Policie České republiky.

Podle vyjádření mluvčího policie Jana Daňka nebyly plánována žádná mimořádná bezpečnostní opatření. „Na celou akci budou dohlížet policejní hlídky standardně jako při každé demonstraci,“ sdělil Deníku Daněk.

"Po skončení shromáždění se na Václavském náměstí mezi sebou začali napadat někteří lidé. Policisté znesvářené skupiny od sebe oddělili a pro přestupkové jednání zajistili dvě osoby. Několik minut byla omezena doprava na magistrále," uvedla policie na twitteru. "Zajištěné osoby byly ve finále čtyři. Ve všech případech se jednalo o přestupky," doplnili později.

Iniciativa Česká republika na 1. místě pořádala demonstrace v centru Prahy už 3. a 28. září. Zúčastnily se jich desítky tisíc lidí.

Hledá se Ferdinand Vaněk

Bývalý student Univerzity Karlovy si během demonstrace udělal z organizátorů a demonstrantů dobrý den. Nechal vyhlásit, že hledá dědečka Ferdinanda Vaňka. Tedy jméno, které bylo alter egem Václava Havla a postavou několika jeho her. "Ten nápad jsem dostal už na minulé demonstraci, kde se takhle vyvolávali ztracení lidé. Ten inzerát z Rudého práva miluju a trochu jsem se bál, že na to přijdou, když bylo teď na začátku října opět jeho výročí. Nikdo ale nic netušil,“ popsal pro magazín Reflex Marko Vukadinović svůj nápad. Připomněl inzerát, který vyšel v Rudém právu v roce 1989 a přál k narozeninam nepříteli proruského komunistickeho režimu číslo jedna.

Očekávali jste takovouto účast na páteční demonstraci?

Něco podobného jsem očekával. Největším problémem je, že vyděšená část společnosti je schopná se dát dohromady a uskutečnit něco takového… Necítím vůči demonstrujícím despekt, ale jsem vyděšený.



Co si o tom myslíte?

Je strašně jednoduché říkat silné věci a společnost rozdělovat, ale co potom? Reálně jen nenávistné gesta.



A něco konkrétního?

Dodělávám si inženýrské studium na Podnikohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze a co děsí mě ještě víc je, že zde vystupuje děkan fakulty Miroslav Ševčík. To je velký problém, protože školní půda by neměla být politicky jakkoliv angažovaná a bohužel se to děje. Nechci studovat na škole, která nezastává moje názory. To ale můžeme mluvit i o prezidentské reprezentaci státu.



Vás čeká demonstrace v neděli 30. října. Jak jste na tom se zajištěním bezpečnosti?

Bezpečnostní opatření, po předchozím fungování na dobrovolnické bázi, jsme přijali. V poslední době jsme museli tlačit především na genderově vyváženém typu dobrovolnických skupin. Museli jsme zaplatit i security službu, která je politicky nekonfliktní.



Točíte video s Petrem Pithartem, vystoupí v neděli na demonstraci?

Má to být promo video jako pozvánka na nedělní demonstraci. Pan Pithart se demonstrace účastní, ale nevystoupí.



Jakou očekáváte účast na vaši demonstraci?

To bych řekl, že bude podobná jako na těch předchozích akcí, které jsme organizovali. Na Ukrajinu jsme měli dvacet tisíc, očekávám podobnou účast, ale stát se může cokoliv. Velkou roli v tom hrají naši ukrajinští spoluobčané, kteří se samoorganizují. Když se rozhodnou, že přijdou, dorazí většinou houfy lidí.

