Okrádání seniorů, rychlé chudnutí oproti jiným státům Evropy a špatná správa země ze strany současné vlády. To jsou některé argumenty ze strany demonstrujících a řečníků na akci, která se koná od 14 hodin na Václavském náměstí. Podobně jako při podzimních demonstracích je hlavním heslem Česko na prvním místě.

Demonstrace na Václavském náměstí 23. března. | Video: Deník/Radek Cihla

Demonstranti jsou shromážděni v horní části náměstí, řada z nich má národní vlajku a mohutně jsou slyšet píšťalky i bubny.

Na akci avizovali svoji účast předseda mimoparlamentní strany PRO Jindřich Rajchl, či poslanci za SPD Jiří Kobza a Jaroslav Foldyna.

Zdroj: Deník/Radek Cihla

Počet demonstrujících po druhé hodině se dá odhadnout v řádech tisíců osob.

Před půl třetí promluvil na demonstraci Jindřich Rajchl. Ve svém vystoupení nabádal mimo jiné k zachování české koruny a odmítnutí green dealu. Dále konstatoval, že Česká republika by neměla vstupovat do rusko - ukrajinského konfliktu, "který není náš." Podle jeho slov by čeští vojáci měli chránit pouze naši zemi a pomáhat při přírodních katastrofách. Neměli by být nasazováni v zahraničních misích NATO.

Shromáždění označil jako signál pro premiéra Petra Fialu. "Začněte respektovat vůli našich obyvatel, nebo podejte demisi," prohlásil Rajchl. Odpovědí mu bylo skandování "Demisi, demisi." Poté vyzval všechny přítomné k minutě ticha za oběti včerejšího teroristiockého útoku v Moskvě a také za všechny oběti rusko - ukrajinského konfliktu.