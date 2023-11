Prý by ale vláda také měla změnit způsob jednání s odboráři, kteří jí na leccos mohou údajně nabídnout recepty. S tím, že zdaleka nejde jen o rady v tom smyslu, že je třeba šetřit na nákupech zbraní či podobná řešení, jimž se dobře tleská na ulicích, ale nadšení už nevyvolávají na ministerstvech.

Velmi hlasitě projevoval podporu slovům řečníků 77letý Josef z pražského Barrandova. Přišel proto, že vidí řadu chyb a podnětů pro změny – a také z toho důvodu, že i když 47 let pracoval jako technolog a konstruktér a řádně odváděl peníze státu, nyní by mu v případě, kdyby neměl vlastní byt, prý důchod nestačil. „Já měl dvě zaměstnání, protože jsem platil na děti,“ poznamenal. S konstatováním, že omezování penzí se mu nelíbí: „Slibovali, že důchodcům ubližovat nebudou.“

Zdroj: Milan Holakovský

„Já jsem tedy nejen za sebe," vysvětlil Deníku, že musí křičet i za kamarády. Ne všem vrstevníkům zdraví a potíže s pohybem umožní, aby dorazili projevit svůj názor. Už dříve se účastnil demonstrací na Václavském náměstí, ale byl zklamán nevelkým ohlasem: všechny výtky se odbyly konstatováním, že se sešli „divní lidé“ na akci „divných organizátorů“. Je proto rád, že pondělní demonstraci, kde zaznívala podobná slova, zorganizovali vůdci odborářů.

„Odbory už oni budou brát v úvahu,“ míní – byť to není úplně v souladu s tím, co o jednáních s představiteli vlády zaznělo z pódia. Přece jen je ale důchodce Josef přesvědčen, že odbory mají váhu – obzvlášť když jejich představitelé slibují, že tohle je jen začátek a pokud se nic nezmění, jsou připraveni přitvrdit. „Když někdo uspořádá demonstraci na Václaváku, udělají z nich komunisty, proruské živly a kdo ví, co ještě,“ krčí rameny. Sám se představuje jako optimista, který už chodil na náměstí v letech 1968 i 1989.

Souhlasí s tím, že je třeba politikům zabránit, aby „z poctivých pracujících lidí udělali chudáky a z chudáků žebráky“, jak za bouřlivého ohlasu zaznělo Malostranským náměstím.

Hluk, troubení a pískot. Odboráři protestovali na Malostranském náměstí

„Pokud se nic nezmění, přijdu opět,“ slibuje Josef. Přesně v souladu se slovy organizátorů pondělní demonstrace: pokud nebude jednání, zaplní se ulice i náměstí. Odboráři nicméně zdůrazňovali, že demonstrace je akcí oborů, a žádali všechny politické strany, jejichž zástupci dorazili, aby schovali partajní prapory či transparenty. Jejich podpora je vítaná, to ano – avšak jakožto občanů. Přesto byli mezi demonstranty viditelní zástupci Přísahy, sociální demokraté i komunisté. Jak na shromaždišti na náměstí Jana Palacha, tak pak v průvodu mířícím k Malostranskému náměstí přes Mánesův most, Klárov a Letenskou ulicí, jež policisté uzavřeli pro dopravu včetně provozu tramvají. Mimochodem: ve chvíli, kdy procházel zadní voj, bylo čelo průvodu pryč už rovných deset minut.