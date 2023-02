"Ruská válka v Ukrajině začala už v roce 2014, po skončení olympijských her v Soči," řekla Julie Levková z iniciativy Hlas Ukrajiny, která demonstraci svolala. Pokud předseda Českého olympijského výboru Jiří Kejval startu nezabrání, měl by ho výbor odvolat, dodala Levková. Její projev poté zazněl i v ukrajinštině.

Demonstranti postupně přicházeli, mnozí s ukrajinskými vlaječkami nebo symboly. Stáli v řadě před sídlem výboru na Vinohradech a v rukou drželi portréty se jmény ukrajinských sportovců, kteří zemřeli od začátku války, která začala téměř před rokem ruskou invazí. Měli také nápisy "No place for Russia at Olympics" (Pro Rusko na olympiádě není místo).

Podle pořadatelů dnešní akce kvůli válce zahynulo nejméně 231 ukrajinských sportovců a trenérů, někteří svou zemi bránili se zbraní v ruce. Kvůli bojům bylo poškozeno nebo zničeno více než 340 sportovišť. Podle demonstrantů byla třetina ruských sportovců, kteří soutěžili na loňských hrách v Pekingu, vojáky ruské armády.

V Hlasu Ukrajiny jsou zhruba stejnou měrou zastoupeni Češi i Ukrajinci všech věkových kategorií, mladí lidé jsou početnější, řekla Ukrajinka Jaroslava z této iniciativy.

"Spojuje nás shodná pozice a stejný pohled na svět," dodala. "My jsme sice v Česku v bezpečí, ale chceme ukázat, že jsme nezapomněli na lidi, kteří na Ukrajině zůstali, na obránce naší země," dodala mladá žena.

Komunita Hlas Ukrajiny se prezentuje jako uskupení Ukrajinců, kteří nemlčí a pořádají akce v Praze. V polovině ledna svolali protest proti zásahu obytného domu v ukrajinském Dnipru ruskou raketou; útok měl 25 obětí. Několik protestů proti ruské agresi iniciativa svolala i na podzim.