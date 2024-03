Demonstrace studentů, při níž se žáci nejstarší pražské průmyslovky v pondělí 11. března hlasitě postavili proti svému řediteli a důrazně odmítli vyhazov oblíbeného učitele, vejde možná do moderních dějin studentského hnutí. Jako akce, při níž zástupu mladých lidí podařilo dosáhnout příslibu splnění svých požadavků možná snáz, než sami čekali.

Hlavní postavou protestů studentů strojnické průmyslovky v Betlémské ulici proti vedení školy se stal předseda Studentského parlamentu SPŠS Betlémská Pavel Sýkora. | Video: Milan Holakovský

Nebo se tahle akce alespoň stane významnou kapitolou historie Střední průmyslové školy strojnické Betlémská v centru Prahy. A přinejmenším se zapíše hluboko do paměti každého z účastníků.

Není totiž snadné otevřeně se postavit proti řediteli školy, na které chcete úspěšně odmaturovat. A z plných plic před školou křičet, že jeho působení už bylo dost. Třeba i s transparentem v ruce, kde je u jména uvedeno: „Pryč s ním!“

Protestující potěšil radní Prahy

K ráznému vystoupení se neodhodlali jednotlivci, ale početný dav. Jestliže v ohlášení shromáždění pro magistrát svolavatelé uvedli odhadovaný počet účastníků 150, byl tento počet patrně překročen. Výsledek mohli účastníci protestu vnímat s uspokojením.

Radní hlavního města pro oblast školství, sportu a volného času Antonín Klecanda (STAN) přislíbil, že jako zástupce zřizovatele udělá vše pro to, ať na škole dojde k dohodě o tom, že učitel-jazykář zůstane na svém dosavadním působišti nejméně do konce školního roku, aby své žáky řádně dovedl k maturitě.

Zdroj: Milan Holakovský

Když přijal před magistrátem petici se 710 podpisy studentů, rodičů, ale prý i zhruba dvou desítek členů pedagogického sboru, potvrdil, že rada hlavního města právě odsouhlasila vyhlášení výběrového řízení na obsazení postu ředitele školy. Zdůraznil však, že tenhle krok se už chystal a přípravy konkursů ve větším počtu škol zřizovaných magistrátem už byly v chodu: nejedná se o reakci na demonstraci.

Takhle věci prostě nefungují. To je krok, který se připravuje podstatně déle – a musí existovat předem vyhotovené podklady. To, že pražští radní na svém pravidelném jednání přijali rozhodnutí o vyhlášení výběrového řízení na pozici ředitele jejich školy krátce poté, co studenti na Mariánském náměstí před magistrátem skandovali pokřiky odmítající ředitelovo působení a žádající jejich odchod, bylo jen shodnou náhod.

Studenti demonstrující proti vyhazovu učitele mají zřejmě napůl vyhráno

V kombinaci s tím, že nynějšímu řediteli končí šestileté období, s jehož uplynutím má zřizovatel školy možnost volby: buď ho ve funkci potvrdí, nebo může vyhlásit výběrové řízení, kam se dosavadní ředitel může přihlásit. Stejně jako další uchazeči splňující kvalifikační předpoklady. A výběrová komise bude posuzovat, kdo je nejlepší.

Významné zapojení demonstrantů

Když Klecanda přebíral petici odmítající kroky ředitele školy a poukazující na napjatou atmosféru v pedagogickém sboru, studentům zastupujícím školní parlament řekl, že situace ve škole nebude tak zlá, jak ji vnímají. Podle něj o tom svědčí už samotné konání demonstrace. V řadě škol by prý něco podobného nepřipustili; uspořádání akce by se snažili zabránit – a odradit žáky od protestu by se jim podařilo. „Tlaky byly veliké,“ reagoval Pavel Sýkora, který je předsedou školního parlamentu. A také jedním z letošních maturantů. Jde tak prý i o snahu změnit poměry, z čehož budou mít prospěch mladší.

Jisté je, že na dění ve škole se magistrát zaměří. Podnět dostala také Česká školní inspekce. Upozornění putovalo i na inspektorát práce. Přičemž vedle samotných informací předaných úřadům může mít váhu míra zapojení studentů. Jestliže jich školu navštěvuje přes pět set, pro účast na demonstraci se jich rozhodlo odhadem ke dvěma stovkám.

Hesla se rodila přímo před kaplí

Na chystaný protest se alespoň část studentů připravila předem, když si někteří odhlásili oběd ve školní jídelně. Počítali totiž, že v den demonstrace sice přijdou před školu, avšak dovnitř tentokrát nevstoupí. Jiní přece jen na oběd zašli. A mezi protestujícími se našli i tací, kteří věděli předem, že po akci do školy zavítají na osmou a devátou vyučovací hodinu. Na konkrétní předmět u konkrétní pedagožky. Dopoledne i oni věnovali protestu. Účastníci si také dali pozor na přípravu omluvenek neúčasti ve výuce. Plnoletí si je mohou napsat sami, mladší požádají o spolupráci rodiče.

Zdroj: Milan Holakovský

Demonstrace před školní budovou v Betlémské ulici byla ohlášena na desátou hodinu. Už půl hodiny předem bylo vidět scházející se hloučky účastníků. A nejen připravenou stoličku: pro řečníky bylo na chodníku před školou nachystáno dokonce improvizované pódium z dřevěných palet. I policie byla na místě: na to, co se bude dít, i na to, aby v ulici zůstal volný průjezd, viditelně dohlíželo pět uniforem.

Prozatím rušněji je ale opodál: na Betlémském náměstí, kde přímo před Betlémskou kaplí vznikla manufaktura na výrobu hesel a transparentů. K výrobě většiny z nich stačí kus kartonu a fixy. Práce jde od ruky a je rozdělena: někdo načrtne obrysy, jiný vybarvuje; další jen kontroluje pohledem. A když se v chvatu zapomene na písmenko – můžeme pak číst požadavek na „konec bezpáví“ – ani tento pokažený karton nepřijde nazmar. Chybějící „r“ se prostě dopíše červeným fixem. A možná dokáže tahle úprava přilákat větší pozornost, než kdyby písmenka byla jedno jako druhé. K dispozici jsou však i spreje a šablona s logem školy: stylizovanou betlémskou hvězdou. Plus lajntuch jako podložka, aby používání sprejů nezanechalo stopy na dlažbě. Ostatně – nechybějí ani rukavice.

Demonstrace studentů Střední průmyslové školy strojnické Betlémská, odmítajících propuštění angličtináře a španělštináře Milana Šandy, proti řediteli školy Miroslavu Žilkovi.Zdroj: Deník/Milan Holakovský

„Mám ještě stříkat další?“ zazní otázka čtvrt hodiny před plánovaným začátkem demonstrace. „Hvězd není nikdy dost,“ odpovídá jasný pokyn. Panuje odhodlání a veselá nálada – a zaznívají i vtípky reagují na poznatky z výuky. „Jaká je norma na to písmo?“ ozývá se z hloučku. „Já tu mám tabulky a šablonu – ale jen pětimilimetrovou,“ odpovídá kdosi za smíchu ostatních. Vážnější tón je slyšet, když dojde na úvahy, kolik spolužáků se protestu zúčastní. Kdyby demonstrovalo nějakých dvacet třicet lidí, byla by to ostuda; možná pak i docela průšvih…

Protest podpořil řeporyjský starosta

Za deset deset, čas vyrazit. Rychle dílnu sbalit a jde se ke škole. Cestou mezi budoucími strojaři vyvolá halas, když kdosi z kolemjdoucích při pohledu na skupinku s ručně psanými hesly poznamenává: „Já těm zemědělcům fandím.“ Pohled ke škole pak přináší uspokojení: ostuda to nebude; kdepak dvacítka účastníků. Chodník už se zaplnil pořádně do šířky – a pořád přibývají další hlavy. Radost vyvolává i pohled na kameru televizního štábu.

Když dojde na proslovy, otevírají se dveře školy. Vychází několik mladíků, kteří se vmísí mezi protestující. Zato oken se ve škole otevírá jen minimu; vlastně jediné. Za některými z těch zavřených je však také vidět hlavy sledující dění na chodníku. Slyšet, o čem se venku mluví, musí být dobře i přes zavřená okna: řečníci vystupují na palety s megafonem v ruce. Přičemž Sýkorovi se s jeho přispěním opakovaně daří účastníky pořádně rozkřičet. Pak se mezi protestujícím řeší otázka: je to dobře slyšet i v ředitelně? Musí být! Jaká nálada tam asi právě panuje?

Průmyslováci odmítají vyhazov učitele. Budou demonstrovat v ulicích Prahy

Organizátoři shrnuli důvody protestu – nařčení, která zaznívají, jsou i poměrně závažná – a připomínají dosavadní postup. S upozorněním na to, jaké problémy ve škole vnímají ve vztazích mezi vedením a pedagogy, oslovili různé instituce. Dokonce kontaktovali i radní pro školství všech městských částí v Praze. Hovoří rovněž bývalý student, loňský absolvent a nyní již vysokoškolák, který připomíná incidenty zaznamenané v minulosti. Dokonce prý ve škole zasahovala přivolaná policie – a to ve prospěch studenta. Jiný vysokoškolák, Jan Gondek, který loni odmaturoval na Gymnáziu Oty Pavla a nyní studuje na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy, zase promluvil coby člen předsednictva České středoškolské unie; ta protest studentů z Betlémské podporuje.

Slova se také ujal nekonformní starosta městské části Praha-Řeporyje Pavel Novotný (ODS), a to nikoli jako představitel radnice v místě, kde bydlí hlavní organizátor protestu Sýkora. I Novotný hovořil coby bývalý student strojařiny – avšak jak připomněl, nikoli absolvent. To, že nakonec maturoval na obchodní akademii, už je ale jiný příběh. Protestující studenty Novotný povzbudil a vyjádřil jim uznání za odvahu.

Zdroj: Milan Holakovský

Od školy se demonstrující studenti vydali k magistrátu. Občas se otevírá okno a protestnímu průvodu někdo zamává nebo ukáže palec nahoru. Spíš však výjimečně, i když i cestou studenti o sobě dávali vědět občasným skandováním. Šli mírnou oklikou, když nejkratší cesta by vedla z Betlémské ulice přes Betlémské náměstí doleva do Husovy – a tudy až k magistrátu na Mariánském náměstí. Průvod však zahnul do Jilské – a teprve z ní do Husovy. Proč, dotazoval se kamaráda jeden z protestujících. „Ty sis v Husovce nevšiml bagru?“ znělo vysvětlení. Husova ulice je skutečně neprůjezdná kvůli výkopovým pracím u Akademického konferenčního centra. Po chodníku se zde projít dá – ten by ale početnému průvodu nestačil.

Čtyřicet minut čekání na radního

Přes magistrátem, kde k dohlížejícím policistům přibyli ještě strážníci městské policie, se opět vydatně skandovalo: Sýkora zde pokřiky spolužáků dokonce dirigoval rozmáchlými gesty ze schodiště vstupu do Nové radnice. Pak došlo na předávání petice. Studentská deputace nejprve v budově zabrousila na informace, odkud byla směrována do podatelny nebo k recepci. Právě z recepce se podařilo vytelefonovat, že za protestujícími přijde před magistrát radní Klecanda – a petici převezme. Bude to ale až ve chvíli, kdy se bude moci uvolnit z jednání rady hlavního města.

Zdroj: Milan Holakovský

Sýkora pak sedm minul před jedenáctou protest oficiálně ukončil – s tím, že na radního na místě počkají hlavní organizátoři. Demonstranti se však rozcházeli spíš pomalu. Vytvářely se skupinky diskutující o tom, bude následovat – s převažujícím přesvědčením, že přijde happy end a škola může jen získat. Což prospěje hlavně žákům nižších ročníků. Řeč ale přišla třeba i na to, že ze strany hlavních organizátorů by bylo fajn, kdyby se jednalo o přípravu poslední velké akce, protože už je čas učit se na přijímací zkoušky na vysoké školy. Naštěstí se prý jako tahouni práce školního parlamentu rýsují aktivní nástupci.

Během čekání mohl Sýkora ohlásit megafonem zprávu, po níž následovat potlesk: radní právě schválili vyhlášení konkursu na obsazení ředitelského místa. Na místě se to dozvěděl od Gondeka z České středoškolské unie, jenž měl operativní informaci rovnou od Klecandy. „Poslal mi SMS zprávu přímo z jednání radních,“ vysvětlil Gondek Deníku. „Jsme v kontaktu,“ konstatoval.

Čekání na příchod radního se nakonec protáhlo na 40 minut. Klecanda vysvětlil, že se zrovna projednávaly tisky (míněny body jednání spadající do jeho kompetence), které do rady předkládal on – a byla žádoucí jeho osobní účast. Jednalo se ostatně třeba právě o výběrových řízeních na ředitele. Petici, v níž studenti pro jistotu zaškrtali jména podepsaných pedagogů, aby se informace o jejich postoji nedonesla k vedení školy, pak Klecanda převzal přímo na náměstí. S tím, že do podatelny magistrátu, kde dostane číslo jednací, ji zanese sám.

Zdroj: Milan Holakovský

Slova radního pak studentům potvrdila, co chtěli slyšet. Klecanda upřesnil, že výběrové řízení na obsazení ředitelského postu bude vyhlášeno do dvou týdnů – a také ujistil, že se zasadí o to, aby angličtinář, za jehož setrvání studenti demonstrovali, mohl učit nejméně do konce školního roku.

Reakcí se stala spokojená objetí mezí studenty – nebo alespoň chlapské plácnutí.