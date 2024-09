Z dřívějšího vyjádření ministra vnitra Víta Rakušana (STAN) odvodili, že se mohou těšit na navýšení příjmů o deset procent – s tím, že by k tomu mělo dojít již na podzim; zřejmě od října. Nyní se zdá, že růstu platu by se mohli dočkat až od ledna – a zřejmě nanejvýš v pětiprocentní výši. To se nelíbí jak řadě policistů, tak policejním odborům. Chtějí to dát nahlas vědět – a být u toho vidět. I proto si k protestu vybrali dny předcházející volbám do krajských zastupitelstev a části Senátu Parlamentu ČR; možná budou demonstrovat i přímo v době jejich konání.