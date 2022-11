Před 16. hodinou odhadla policie počet účastníků na několik tisic.

Program zahájil písničkář Pepa Nos.

Zdroj: Radek Cihla

Vladimíra Vítová prohlásila z pódia: "Česká televize šíří lži, falešná obvinění a zahraniční propagandu. Naše členství NATO a EU je pro nás bezpečnostní hrozbou. Česká republika je vtažena do zpravodajské hry."

Diletanti, demisi! volali demonstranti směrem k České televizi.

Velký potlesk si vysloužila někdejší šéfka zpravodajství České televize Jana Bobošíková.

Čeští herci, mezi nimiž byl například Jiří Maryško, se před budovou České televize postavili s transparenty "Ruce pryč od ČT" demonstrantům.

Před pátou hodinou na demonstraci zasahovala ochranka a policie odvedla provokatéra.

Demonstranti byli nuceni vyslechnout si píseň Marty Kubišové Modlitba pro Martu, kterou zpívala na Národní třídě Berenika Kohoutová. Někdo ji totiž ze střechy jedné z budov ČT přenesl pomocí silného reproduktoru.

Kolem půl šesté demonstrace před budovou České televize skončila. S vyjímkou několika slovních přestřelek se obešla bez konfliktu. Protestující žádali prostor v živém vysílání České televize. Ten však nedostali.

Oficiálně ukončili demonstraci státní hymnou. „Kdo chce, může pokračovat s námi na procházku na Národní třídu,“ uvedl organizátor protestu Vrabel.

17. listopad v Praze: Modlitba pro Martu zněla Národní třídou

Přesun se uskutečnil pod dohledem policie. Demonstranti vedení organizátorem protestu Nenásilná revoluce – Česká republika na 1. místě! Ladislavem Vrabelem dorazili krátce před osmou hodinou na Národní třídu. Skandovali "Hanba vládě" či „Fiala za mříže“. Zastavili se u pamětního místa a Národní třídě a byli velmi hluční.

Ohlasy účastníků demonstrace



Míra přijel na protivládní demonstraci z Vysočiny se dvěma syny. "Jsem kritický ke každé vládě, ale tahle vláda se opravdu vymyká tím, jak kašle na lidi. Celá naše rodina pracuje v zemědělství, v živočišné výrobě. Dotace se tam krátí a my pracujeme při růstu cen všeho pořád za 20 tisíc, ačkoliv stáváme do práce ve 3 ráno, chodíme tam v zimě i dešti. Naše vláda je ve skutečnosti ukrajinská vláda," řekl Pražskému deníku během přechodu Nuselského mostu muž, který se představil jako Míra.



Jiný sympatizant protestu prohlásil, že za komunistického režimu bylo u nás mnohem lépe než dnes a za ideál označil rozumnou totalitu. Poblíž stojící žena zase zdůraznila, že lidi je třeba spojovat bez ohledu na jejich názor na covid nebo rusko-ukrajinský konflikt. „V centru zájmu by opět měla být tato země, kterou jsme zdědili od našich předků. Jestli si někdo myslí, že miliardy vybírané na Ukrajinu se skutečně dostanou tam kam mají, je zralý na psychiatrickou léčebnu,“ prohlásila paní, která si nepřála zveřejnit jméno.



Na řečnickém pódiu před sídlem ČT pak promluvil mimo jiné bývalý důstojník zpravodajských služeb Jiří Wagner, který informoval o tom, že podal trestní oznámení na členy české vlády. Jeho spis údajně obsahuje 410 stran textu.

Odpůrci vlády a stoupenci těsnějších vazeb s Ruskem se sešli už dvakrát v září a jednou v říjnu na Václavském náměstí. Největší z těchto manifestací přitáhla několik desítek tisíc lidí.

„Již po čtvrté se sejdou lidé, které spojuje nesouhlasný názor s kroky současné vlády. Kabinet Petra Fialy nejedná v zájmu České republiky, žene občany naší země do chudoby, do válečného konfliktu a nehájí již dávno základní demokratické principy a svobodu slova. Občané se rozhodli vytvořit tlak na veřejnoprávní médium České televize, s požadavkem na dodržování zákona a nestranném a objektivním informování ve všech oblastech dění v České republice, ale i v zahraničí,“ uvedli organizátoři dnešních protestů.