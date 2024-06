Iniciativa s názvem Hodina pravdy uspořádala akci Kolaps systému. Demonstrující se sešli, aby dali najevo své přání o zvýšení peněz na vysoké školy. Průvod účastníků vyrazil za hlasitého skandování nejprve z náměstí Jana Palacha přes zastávky u úřadu vlády, ministerstvem financí až k ministerstvu školství.

Na akci promluvili zástupci vedení škol, studentů i odborů. Tezi od iniciativy si za ministerstvo školství převzala ředitelka sekce VŠ Radka Wildová.

„My si samozřejmě uvědomujeme, že ten rozpočet by měl být prediktivní, že by měl být stabilizovaný, že by vysoké školy neměly se dozvídat rozpočet z roku na rok. Střednědobý výhled by měl být tím, co bychom si do budoucna představili, ale na druhé straně se pohybujeme v určité realitě, pohybujeme se také v situaci, kdy platí určitá rozpočtová omezení," řekla protestujícím Wildová.

Iniciativa Hodina pravdy organizuje protestní akci Kolaps systému. | Video: Deník/Radek Cihla

Slovo dostala i rektorka Univerzity Karlovy Milena Králíčková. „Investice do vzdělávání, výzkumu a vědy je něco, co posouvá celou naši společnost. Pokud chceme, aby se v České republice všem dařilo lépe, aby se ekonomika s nízkou přidanou hodnotou měnila ve znalostní ekonomiku a aby společnost byla odolná proti dezinformacím a rozdělování, pak musíme do vzdělávání, vědy a výzkumu investovat," řekla ve svém proslovu rektorka Univerzity Karlovy Milena Králíčková.

Ministr školství Mikuláš Bek (STAN) již dříve uvedl, že návrh rozpočtu vysokých škol počítá pro příští rok s navýšením o šest miliard korun. Na vzdělávání na veřejných VŠ je nyní určeno téměř 31 miliard.

„Já tu dnes stojím s apelem na vládu České republiky, aby tento návrh nebyl nijak krácen," dodala rektorka. Informaci o šesti miliardách navíc na vzdělávání na vysokých školách připomněla u ministerstva i Wildová.

Podle organizátorů je iniciativa rozhodnutá s protesty pokračovat, dokud nebudou vysoké školy podle nich stabilizované. Možnostmi jsou protesty, stávky nebo nezahájení semestrů.

Kvůli nespokojenosti s financováním univerzit protestovali zástupci Hodiny pravdy se studenty, akademiky a pracovníky na některých vysokých školách v Česku také loni v říjnu. Stovky se jich tehdy sešly na náměstí Jana Palacha v Praze nebo se zapojily do hodinové výstražné stávky, kterou vyhlásil Vysokoškolský odborový svaz.