Podnik spravující jménem státu vlakové koleje a mnohé kolem nich hledá nového nájemce. S tím Ullmann nesouhlasí. Trvá na tom, že chce pokračovat v práci, kterou zde započal už před 33 lety – a dál nabízet útočiště svobodomyslným lidem, kteří často mají hlouběji do kapsy: nejen Frýbovcům, studentům, seniorům, umělcům, popelářům, kreativcům, pankáčům.

Odmítá informace, že od roku 2022 působí v nádražce bez smluvního vztahu, stejně jako tvrzení, že smlouva vypršela již dříve a do roku 2022 pak byla její platnost prodloužena.

Pohled nájemce na smluvní vztah

Vztahy s pronajímatelem jsou komplikované, nevyhnuly se projednávání u soudu – nicméně provozovatel restaurace má jasno: není třeba složitě debatovat. Jen údaje, které označuje za mystifikace a nepravdy, žádá uvést na pravou míru. Připomíná, že s ohledem na podmínky zde podnikatelé neměli zájem působit, a tak on v roce 2007 získal nájemní smlouvu na 15 let.

„Měl jsem ji platně uzavřenou do června roku 2022, je tedy lží, že mi byla prodloužena; to se silně ohrazuji,“ konstatoval. Potvrzuje, že došlo na rozpory s pronajímatelem kvůli požadavku na zvýšení nájmu – z jeho pohledu bezdůvodného. A trvá na tom, že mu majitel objektu ještě dluží minimálně 700 tisíc korun – s odkazem na ustanovení smlouvy, že investice vložené do rekonstrukce (týkající se topení a dalších oprav) si takzvaně odbydlí.

„Mohu předložit nájemní smlouvu, která byla uzavřena do června roku 2022 – a následně došlo k obnovení takzvaně ex lege: tedy ze zákona,“ připomíná, z čeho odvozuje oprávněnost nynějšího podnikání v objektu Správy železnic. „Zdůrazňuji tedy, že rozhodně prostory restaurace neužívám bez právního titulu; nadto jsem uplatnil v souladu se smlouvou opční právo,“ argumentuje. Jiného mínění je vlastník objektu. Kdyby správa železnic měla za to, že existuje řádně uzavřený nájemní vztah, nového nájemce nehledá.

V obsluze už od průmyslovky

Ullmann se netají tím, že s nádražní restaurací v Dejvicích spojil prakticky celý svůj dospělý život. „Aktuální podoba – s heslem „všem dostupná“ – tedy levný koncept s muzikou je můj,“ sdělil Deníku. S tím, že on ve zdejším podniku viděl potenciál v době, kdy se tu do podnikání nechtěl pustit nikdo jiný. Ze zkušených hospodských ani jediný.

Do nádražky přišel jako brigádník v době, kdy byl studentem průmyslovky. Ještě v éře RAJ, Restaurací a jídelen, provozujících stravovací zařízení za minulého režimu. Připomíná někdejší legislativu, platící ještě i po revoluci, která nádražním restauracím omezovala provozní dobu i možnosti prodeje alkoholu. Proto se v éře nastupujícího podnikání nikdo do jejího provozování nehnal. Důvodů ale zmiňuje víc: „Absence toalet, absence zahrádky, absence oddělující zdi od peronu pro veřejnost, absence koncertů. Já jediný v ní viděl potenciál,“ zavzpomínal.

Naplnění snů za cenu dluhu

Rozhodnutí to bylo zásadní, protože pronajmout si prostory a provozovat restauraci znamenalo investovat miliony do rekonstrukce. „Zadlužil jsem činžovní vilu ve Střešovicích vrácenou v restituci,“ odkazuje na nemovitost v ulici U První baterie, kterou později prodal, protože pod ní bude tunel. A ohlasy byly příznivé: „Jezdily si k nám zahrát kapely ze všech koutů republiky.“

V tom, co kdysi začal, by chtěl pokračovat. „Na hru s falešnými kartami nepřistupujeme a budeme bojovat dál – a to jako doposud: korektně; všemi právními prostředky,“ konstatuje. S tím, že udržet Nádr a jeho charakter by chtěl minimálně do ukončení všech soudních sporů. Ideálně alespoň do doby modernizace tratě: tedy ještě několik let.

Připomíná, že vedle lidí, kteří nádražku mají rádi, jsou i ti, pro něž nesplňuje jejich představy o gastru dnešní doby. „Takové názory mě iritují: existuje celá řada slušných lidí, studentů, kteří nemají peníze na to, aby pili a stravovali se jen v luxusních restauracích,“ připomíná. „Nikdo jim tyto možnosti nebere – ale ostatní by měli respektovat, že žije mezi námi hodně lidí, co prostě nejsou takzvaně ve vatě,“ stojí v reakci na informace k osudům nádražky zveřejněné na webu Deníku. S dodatkem, že provozovatel restaurace ale nemá zájem vyostřovat vztahy s vlastníkem objektu.

close info Zdroj: Deník/Milan Holakovský zoom_in Nádražní restaurace Nádr v Dejvicích.

Jak vidí budoucnost? Nikoli na věčné časy. I když má Nádr početný okruh příznivců oceňujících jeho snahu nevydělávat za každou cenu, jednou skončí. Je prý realista, kterému je jasné, že někdy přijde developer. „Ale proč mě vyštípat už nyní, když se bude všude kopat?“ odkazuje na chystanou rekonstrukci . „Tyto práce budou mít nesporně negativní vliv na podnikání – a já jsem ten, který je ochotný nádražku i navzdory této nepříznivé situaci udržet a zajistit lidem pracujícím na tunelu obědy (už kdysi jsem vozil 50 obědů bez marže),“ připomíná, že si stojí za tím, co vytvořil, i když je jasné, že Nádr v nynější podobě nebude fungovat navěky.

„Primárně jde o to, že někdo ještě má zájem na mé zavedené hospodě urvat si to své.“ míní. Protistrana však vidí souvislosti zcela odlišně.