Když se pije na protest, pije se za polovic. Tohle pravidlo má v pátek 28. června platit v restauraci zvané Nádr – legendární dejvické nádražce. V podniku, který zaujme a jímž prošly vlastně už generace příznivců, aniž se nějak dramaticky měnily jeho atmosféra i vzhled. Včetně zvyklostí, že se sem chodí nejen pojíst a popít, ale i na koncerty. Jestliže je nyní na obzoru, že by se tahle minulost mohla propadnout do historie, snaží se provozovatel i štamgasti dát najevo, že jim záleží na tom, aby se tak nestalo.

Vlastníkem budovy, kde se nádražní restaurace řadící se v Praze k legendárním místům posezení nachází, je Správa železnic. A mluvčí organizace Dušan Gavenda potvrzuje: hledá se nový nájemce; bylo vypsáno výběrové řízení. Dosavadnímu provozovateli Martinu Ullmannovi skončila nájemní smlouva v polovině roku 2022. Dva roky tedy podnik provozuje bez právního podkladu.

Už tehdy to vlastně nebyla nová situace. Předchůdce Správy železnic, totožná organizace s názvem Správa železniční dopravní cesty, v minulosti s nájemcem jednala o zvýšení nájmu. Smluvní strany se na podmínkách nedohodly, restaurace však našla řadu zastánců; vznikla dokonce petice. Výsledkem se stala domluva na prodloužení nájemní smlouvy do půlky roku 2022. K další dohodě s uzavřením nové smlouvy pak už nedošlo. Nájemce neuspěl ani u soudních jednání, kde se domáhal zachování nájemného v původní výši.

Správa železnic má tedy jasno: je třeba dát věci do pořádku. Hledá partnera, se kterým uzavře nový nájemní vztah, vycházející z aktuálních podmínek. S tím, že není problém, pokud se přihlásí i dosavadní nájemce; minulé tahanice mu prý nebudou přičítány k tíži. Ullmann má však jasno: Správa železnic se rozhodla zvolit postup, který vnímá jako netransparentní. Zřejmě s cílem vystrnadit ho, aby prostor uvolnil nejspíš již předem vybranému nájemci.

Hospoda tedy na pátek svolává protestní akci s pivem za poloviční cenu, jejímž účelem je ukázat množství příznivců, které Nádr v Dejvicích má. S cílem „vymezit se proti autoritářskému režimu státní organizace, která nebere ohledy na zájmy občanů“.

close info Zdroj: Deník/Milan Holakovský zoom_in Nádražní restaurace Nádr v Dejvicích.

Provozovatel očekává i účast starosty Prahy 6 Jakuba Stárka (ODS), který provozovně a zachování jejího charakteru vyslovil podporu. Ullmann se ostatně dovolává také slov, jež se před volbami objevila na profilu sociální sítě se jménem nynějšího premiéra Petra Fialy (ODS): „Dejvická nádražka je přesně ten typ hospody, kterou ohrožují snahy současné vlády (míněn tehdejší kabinet vedený Andrejem Babišem z ANO) vše řídit a regulovat.“ Veřejně se tak obrací na Fialu v roli premiéra: ať nádražku podpoří „proti snahám o její likvidaci“.

Veřejně také upozorňuje každého, kdo by se chtěl Správě železnic přihlásit do výběrového řízení: „Nádražka žije – volná není a dlouho nebude.“ V podnikání chce pokračovat alespoň ještě několik let – do doby modernizace trati – tak, aby zdejší hospoda nadále patřila „Frýbovcům, studentům, seniorům, umělcům, popelářům, kreativcům, pankáčům a všem svobodomyslným“.

S nelibostí Ullmann hovoří o „předčasném vyhlášení výběrového řízení“, které označuje za netransparentní frašku. Ohrazuje se proti tomu, že by nájemné mělo dosahovat „neadekvátně nízkých“ 56 tisíc korun za měsíc – s tím, že jeho tým je ochoten platit minimálně dvojnásobek a akceptovat podmínky ze strany Správy železnic. Hlavní je prý poselství Nádru udržet, jak to půjde nejdéle. „Nádražka funguje a bude tu pro své příznivce dál, a to minimálně do definitivního ukončení všech soudních sporů; prozatím nebylo meritorně rozhodnuto,“ zdůrazňuje provozovatel „za sebe i za kluky“. Připomíná tím, že v pořadí již třetí soudní spor ještě není ukončen.