Mluvčí nemocnice Jitka Zinke Deníku ve čtvrtek 7. září upřesnila, že zásoby je třeba doplňovat, protože stále trvá „letní situace“. To dárců tradičně ubývá, protože Pražané odjíždějí na dovolené nebo tráví hodně času mimo metropoli na chatách a chalupách. To dnes díky rozvoji home office platí i pro mladší ročníky; zdaleka nejde jen o životní styl seniorů, jak bývalo zvykem.

„Ano, některým dárcům jsme rozesílali SMS, kde je vyzýváme, aby přišli,“ potvrdila Zinke. Vysloveně kritická sice není situace u žádné krevní skupiny, ale zásoby je třeba doplňovat. To ostatně platí dlouhodobě, a tak nemocnice aktuální informace o potřebě krve zveřejňuje přímo na titulní stránce svého webu. Přičemž tým primáře oddělení OHT neboli hematologie a krevní transfúze Miloše Bohoňka údaje každodenně aktualizuje. Tento „krevní barometr“ lze samozřejmě najít na webu i pod odkazem „dárci krve“, kde nechybí ani další informace.

Nemocnice v kraji se snaží získat nové dárce krve. Pomáhá jim kampaň

Dostatečnou zásobu aktuálně OHT střešovické nemocnice hlásí jen u krevní skupiny B+, kde jsou odběry pozastaveny. „Normální stav“ vykazují skupiny A+, B- i skupina AB; plus i minus. Nedostatek je evidován u skupin A- a 0- – a u 0+ jde dokonce o akutní nedostatek. To vše jsou informace, kdy je vítané, pokud na ně budou dárci reagovat.

Zinke to Deníku potvrdila slovy: „Vítáme všechny dárce; mohou sledovat naše webové stránky, kde názorně vidí, kdo je zrovna vítaný nejvíc.“ Upřesňuje, že přijít – vchodem A3 určeným přímo pro dárce krve – je možné bez předchozího ohlášení. „Dárci nemusí nikam volat nebo se objednávat,“ potvrdila. Odběry začínají ráno od sedmi hodin – a pokračují pak během dopoledne.

Policisté, hasiči a záchranáři darovali krev:

Zdroj: Radek Cihla

Podobné přehledy lze najít i na webech dalších pražských nemocnic (stejně jako pravidla případné registrace dárců). Například Všeobecná fakultní nemocnice na Karlově náměstí aktuálně odebírá všechny skupiny – pozastaveny odběry nejsou u žádné – a nejnaléhavěji potřebuje dárce s krví A+, B- a 0+.

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady ohlašuje nejnižší zásoby u skupin A a 0, shodně pro oba Rh faktory, a B-. Či třeba Fakultní Thomayerova nemocnice informuje, že v současné době její transfúzní oddělení odebírá krev všem zdravotně způsobilým dárcům – bez ohledu na krevní skupinu.

Že krve vlastně není nikdy dost, řekl ve čtvrtek Deníku i náměstek ředitele motolské nemocnice pro léčebně preventivní péči Martin Holcát. „Problém s jejím dostatkem máme vlastně pořád,“ konstatoval.

Situace ve Fakultní nemocnici v Motole je specifická tím, že nemá transfúzní stanici. Krev podle Holcátových slov odebírá zejména z vinohradské nemocnice a nemocnice na Karlově náměstí, ale i ze vzdálenějších regionů; z nemocnic v různých městech.

Video, foto: IKEM hledá dárce krevních destiček

Také podle slov Holcáta, který má zkušenosti i s působením v čele Všeobecné fakultní nemocnice v Praze (tedy oné na Karláku) či s nejvyššími posty na ministerstvu zdravotnictví, je hlavní letní sezona dárcovsky slabým obdobím. „Během září by se to mohlo trošičku zlepšit,“ míní. Akutní potřeba se mírně proměňuje v závislosti na aktuální spotřebě – většinou ale platí, že nejvýraznější bývá u skupiny 0. „Ale nejsou to jen nulky: áčka také,“ odkázal Holcát na u nás nejrozšířenější krevní skupinu.