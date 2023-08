„Dobrovolníci, kteří chtěli, mohli přímo na místě darovat kapku krve a tím vstoupit do registru. Svévolně jsem se rozhodl, že chci darovat. V roce 2022 mi volali, že se moje buňky shodují s potenciálním příjemcem a jestli stále platí, že do toho jdu,“ vypráví. Po pětivteřinovém mlčení, kdy mu prý v rychlosti docházelo, že tím může někomu pomoci, na to kývl. Možnost, že by odmítl, vůbec nezvažoval.

Český národní registr dárců dřeně se snaží sehnat dobrovolníky dlouhodobě. Šance na to, že bude kostní dřeň dárce vyhovovat pacientovi kdekoliv ve světě, je přitom méně než jedno procento. Pravděpodobnost roste s každým dalším registrovaným dobrovolníkem.

Dvě metody odběru

Kostní dřeň lékaři používají třeba pro pacienty s leukemií nebo nemocné, kteří trpí jinou poruchou krvetvorby. Odběr k registraci je proveden buď stěrem z dutiny ústní nebo odebráním kapky krve v jednom z registračních center, případně u propagačního stánku na různých kulturních nebo volnočasových akcích.

Zdroj: Český národní registr dárců dřeně

V případě, že je nalezen vhodný příjemce, rozběhne se proces kontaktování dárce a odebrání kostní dřeně. Dobrovolník přitom může kdykoliv odmítnout. Pokud souhlasí, může se rozhodnout buď pro metodu odebrání skrz separátor nebo z pánevní kosti.

„Rozhodl jsem se, že chci kostní dřeň odebrat v celkové anestezii z pánevní kosti a ne ze separátoru. I když se separátor zdá na první pohled jednodušší - trvá to asi tři nebo čtyři hodiny, kdy máte hadičku s jehlou v jedné ruce a druhou hadičku s jehlou v druhé ruce a prakticky to připomíná darování plazmy. Já ale nemám rád jehly, proto jsem zvolil anestezii, každý dárce se může svobodně rozhodnout, jakou variantu zvolí “ popisuje Flesar s tím, že procedura ho nijak nebolela ani neobtěžovala a vše proběhlo naprosto profesionálně.

Sociálním službám chybí pečovatelé a asistenti. Musí odmítat stovky klientů

V nemocnici přitom byl jen pár dní. „V neděli jsem přijel a proběhl příjem. V pondělí byly vyšetření, v úterý jsem šel na samostatný odběr, ve středu mě pustili domů. Proběhlo to relativně rychle a lékaři i sestry se chovali moc hezky,“ vzpomíná.

Emotivní setkání

Tomáš Flesar do toho šel od začátku s tím, že může někomu pomoci. „Pořád věřím a doufám, že to někomu pomohlo. Darování je anonymní, ale s příjemcem si můžeme skrz registr napsat dopisy. Po několika letech se můžeme i domluvit, že se potkáme, pokud s tím obě strany souhlasí. Zatím jsem se ale k dopisu neodhodlal,“ směje se.

Český národní registr dárců dřeně v dubnu Tomáše spolu s dalšími pětapadesáti dobrovolníky ocenil v pražském Obecním domě, kde se současně uskutečnilo i setkání vyléčené pacientky Renaty Horákové z Prahy se svým dárcem, dobrovolným hasičem, Romanem Jáně z Uherského Ostrohu. Jak na galavečeru Renata zmínila, bez Romana by si nepochovala svoje první vnouče a nesplnil by se jí tak její veliký sen.

Slavnostní ocenění dárců kostní dřeně v Obecním domě v Praze - na snímku vyléčená pacientka s dobrovolným dárcem.Zdroj: Český národní registr dárců dřeně

Ředitel registru Daniel Pagáč zároveň připomněl, že jsou to právě dobrovolní dárci, které lze považovat za hrdiny a hrdinky. „Bez jejich solidarity, odvahy a ochoty bychom mohli jen stěží plnit naše poslání a pomáhat těžce nemocným,“ uvedl ředitel registru.

Vhodný dárce:

věk 18–35 (případně 40) let

dobrý zdravotní stav

žádné závažné onemocnění v minulosti

bez trvalého užívání léků (nepočítá se antikoncepce a léky na sezónní alergie)

váha vyšší než 50 kg



Počet registrovaných dárců k 31. červenci 2023

Český národní registr dárců kostní dřeně 119 137

Počet registrovaných ve světě (WMDA Search&Match ) 41 863 957



Činnost Českého národního registru dárců dřeně k 31. červenci 2023

Počet odběrů dárců ČNRDD celkem 950

Z toho pro pacienty v ČR 596

Z toho pro pacienty v zahraničí 354

Počet odběrů zahraničních dárců pro pacienty ČR 1299

Celkový počet odběrů zprostředkovaných ČNRDD 2249