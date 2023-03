/FOTOGALERIE/ Nemalé komplikace mohou řidiči očekávat v příštích týdnech na velkém Pražském okruhu, konkrétně na Radotínském mostě mezi Lochkovským a Komořanským tunelem. Důvodem bude oprava dilatačního závěru, který je v havarijním stavu.

Radotínský most na D0. | Foto: Ceskedalnice.cz

Silničáři objevili praskliny v dilatačním závěru v pásu směrem k D1 před Vánoci. Aby zabránili většímu poškození, místo provizorně překryli ocelovým přejezdem, který fakticky funguje jako zpomalovací práh. Ačkoliv je v místě rychlost omezena na 60 km/h, náhlý hup řidičům občas způsobuje potíže.

„Nebylo možné udělat jednoduché opravy, třeba přes noc. Kdybychom to zavařili a nechali bez omezení, způsobilo by to havárii v nejbližší době znovu a mohlo by dojít k zásadnějším prasklinám a kritickému stavu mostu,“ uvedl šéf Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Radek Mátl v posledním dílu svého podcastu.

V Praze vyjede nová generace modernizovaných tramvají. Především pro noční linky

Oprava bude podle něj náročnější a potrvá čtrnáct až patnáct dní. V lednu ŘSD zpracovávalo projektovou dokumentaci, aktuálně vybírá zhotovitele. Kvůli urychlení se tak děje skrze jednací řízení bez uveřejnění, tedy přímým oslovením několika firem. ŘSD nyní vyhodnocuje nabídky, oprava má proběhnout v dubnu.

„Budeme muset udělat dopravní opatření, která budou poměrně zásadní. Na nějakou dobu budeme muset vyloučit provoz z celého jízdního pásu, provoz bude převeden do druhého pásu v režimu 2+1, což v tomto místě vyvolá kongesce,“ řekl Mátl. Nejpozději do konce dubna bude podle něj oprava hotova, následně má tento úsek pražského okruhu sloužit jako objízdná alternativa k opravovanému Barrandovskému mostu.

Další opravy Barrandovského mostu začnou 15. května a potrvají 3 měsíce

Silničáře přitom praskliny překvapily. Podle Mátla měla být životnost dilatačního závěru 25 let, most se přitom otevíral v roce 2010. ŘSD si to vysvětluje velkou zátěží, místem projíždí 15 000 kamionů denně. „Bohužel s dilatačními závěry mostů problémy jsou a vždy budou,“ doplnil Mátl. Řidičům se omluvil za potíže.

Podobný problém má ŘSD několik měsíců i na dálnici D4 u Staré Hutě. Tam jde ale podle Mátla o složitější problém, chystá se proto kompletní oprava celého mostu. Má začít v příštích měsících.