/VIDEO, FOTO/ Dočká se „hradecká“ dálnice D11 při okraji Prahy zakrytí? Úvahy o možnosti jejího zastřešení na úrovni Horních Počernic v rámci protihlukových opatření se objevily v souvislosti s debatami o rozšíření dálnice D3 u Prahy ze dvou na tři pruhy v každém jízdním pásu.

Dálnice D11 u Běchovic. | Video: Deník/Radek Cihla

Na provoz v režimu 3+3 je dálnice v úseku mezi Prahou a Jirny připravena už čtyři roky, od rekonstrukce v roce 2019. Část vozovky u středového dělicího pásu však blokují oddělení plnou čárou a šrafování. Server Novinky.cz nyní přišel s tím, že kdyby se značení změnilo a vnikly třetí jízdní pruhy, omezilo by to kolony a provoz by se stal plynulejším.

Čtyři další roky se však nic nezmění, a to kvůli rozhodování o protihlukových opatřeních. Jaká budou navržena, mají napovědět nové studie. Cituje i starostku obce Jirny na Praze-východ Šárku Hanušovou (SNK Jirny a Nové Jirny), která upozornila na projektování vysokorychlostní železniční trati a na chystaný obchvat, k čemuž jsou prý slibována opatření v podobě protihlukových valů. Ty by se snad měly připravovat společně s řešením pro omezení hluku z dálnice – a i z toho může plynout zdržení.

Mluvčí Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje Petra Kučerová Deníku potvrdila, že na silnici II/101 v úseku mezi Úvaly a Brandýsem nad Labem-Starou Boleslaví (kde byl před čtyřmi měsíci otevřen obchvat městyse Zápy) se nový obchvat skutečně plánuje – nic bližšího však k němu uvést nemůže. „Obchvat obcí Jirny a Mstětice je ve fázi studie, žádné konkrétní informace k dispozici nejsou,“ konstatovala Kučerová.

Podobné je to v případě možného zastřešení části D11. To Deníku řekl Zbyněk Boublík z Hygienické stanice hl. m. Prahy (HSHMP). „Varianta snižování hluku ze silniční dopravy v lokalitě hlavního města Prahy, území městské části Horní Počernice (Praha 20), s využitím tohoto technického opatření prozatím nebyla ze strany správce, popřípadě vlastníka předmětné dálnice projednávána,“ konstatoval.

Právě a pouze na vlastníkovi, případně správci komunikace je navrhovat jakákoliv opatření ke snížení hluku. „HSHMP vítá jakékoliv snížení hluku v obydlených lokalitách,“ poznamenal Boublík s odkazem na limity dané zákonem o ochraně veřejného zdraví a na vládní nařízení o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Jde sice o zákon z roku 2000 a nařízení z roku 2011 – nicméně vlivem novelizace k letošnímu 1. červenci jsou nyní aktuální zásadní změny včetně úprav hlukových limitů. Na ty odkázala také Hana Štollová, ředitelka odboru hygieny obecné a komunální ze středočeské hygienické stanice.

Úřady úřadují už od roku 2015

Lze tomu rozumět poměrně jasně: projednávání podoby protihlukových opatření souvisejících s namalováním třetích jízdních pruhů na již existující vozovku, která je za Prahou připravena v osmikilometrovém úseku, nebude jednoduché. A rychlé už vůbec ne.

Že se vyřizování dosud chybějících povolení protáhne, potvrdil mluvčí Ředitelství silnic a dálnic ČR Jan Studecký. Organizace očekává, že proměna D11 v úseku Praha–Jirny na šestipruh se může stát realitou v roce 2027, případně v roce následujícím. S tím, že klíčový vliv na termín budou mít zejména druh protihlukových opatření a jejich rozsah, jež tomu musí předcházet.

Zdroj: Deník/Radek Cihla

Od Středočeského kraje i Prahy přitom vzešly požadavky na nové akustické studie, takže se čeká na jejich závěry, aby mohla pokračovat projektová příprava. Právě tyto studie mají napovědět, jaká opatření budou potřebná s ohledem na nové limity. Úpravy si také vyžádá řešení odtoku vody.

I podle Boublíkových slov se skutečně úřaduje už roky: „Předmětný záměr je v řešení zhruba od roku 2015/2016: jde o proces posuzování vlivů na životní prostředí.“ Zmiňovaná novelizace spojená i s úpravou hlukových limitů nicméně přinesla proti pravidlům z roku 2015 změny, které hygienici označují za „poměrně významné“.

Na rozdíl od jiných dálnic se v případě D11 počítalo za Prahou s budoucím uspořádáním 3+3 jízdní pruhy už při její výstavbě v osmdesátých letech minulého století. Již tehdy vznikla dálnice v potřebné šířce, s patřičnou rezervou – přičemž místo třetích pruhů byl vytvořen obzvlášť široký středový dělicí pás. Na jeho zúžení s přípravou vozovky pro třetí pruhy došlo v rámci rekonstrukce v letech 2018–2019. To však byl jeden z kroků v rámci chystané změny, kterou je ještě třeba dořešit. Technicky i papírově – přičemž potřebná razítka musejí vlastním pracím předcházet.