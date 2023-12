Velmi nepříjemný zážitek zažily během začínajícího zkouškového období na vysokých školách studentky na Provozně ekonomické fakultě na České zemědělské univerzitě (ČZU) v Praze. Před plánovanou zkouškou v tzv. testovacím centru byly totiž donuceny si svléknout podprsenky kvůli bezpečnostnímu rámu.

Rektorát České zemědělské univerzity. | Foto: ČZU

Svou zkušenost popsalo několik studentek nezávisle na sobě serveru irozhlas. Na ČZU studenti píšou testy v testovacím centru na počítačích, místo je navíc ještě střežené kamerovým systémem a pro vstup je potřeba identifikace studijním průkazem a projití bezpečnostním rámem.

Studentky popsaly, že aby mohly rámem projít, byly donuceny si sundat kosticové podprsenky. „Poprvé jsem v rámu pípala, tak jsem si sundala náramek a náušnice, na které jsem zapomněla,“ pokračuje ve vyprávění dívka. „Když jsem ale pípala znovu, nevěděla jsem, co dalšího by to mohlo být. Obsluha naznačila, že by to mohla být kostice od podprsenky a řekli, že mě nemůžou pustit si test napsat, dokud pípám.“ sdělila studentka serveru s tím, že se jedná o nové nařízení děkana.

Podobné zkušenosti zaznamenaly i další studentky, jedna zmínila, že musela test absolvovat i bez bot a pásku. Během testu jsou studenti kontrolováni kamerami v místnosti a v počítači.

V rozporu s etickým kodexem

Jednání, které studentky zažily, by mohlo být v rozporu s etickým kodexem školy nebo zákonu o vysokých školách. Jedna z dívek se i rozhodla pro podání individuální stížnosti. Studenti také mohou využít možnosti akademického senátu.

„Pokud tam dochází ke svlékání části studentstva z jejich spodního prádla, je to absolutně nepřiměřené a nehorázné,“ doplnila advokátka Klára Kalibová.

Rektor školy Petr Sklenička již v souvislosti s případem svolal etickou komisi, která má posoudit jednání a oprávněnost nových pravidel, která jsou v testovacích centru nastavená.

Mluvčí univerzity Karla Mráčková k situaci prohlásila, že fakulta nepřipouští, že by se takové situace odehrávaly. „Sundání podprsenky v testovacím centru požadováno není, pásek s kovovou přezkou pro bezproblémový průchod nutné odložit je,“ uvedla.