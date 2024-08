Jednou z nejvytíženějších pražských cyklostezek je A2, která vede ze Zbraslavi po pravém břehu Vltavy přes centrum až do Tróji. Lemuje ji množství stánků s občerstvením, navíc se cyklisté můžou cestou zdarma vykoupat a osvěžit se pivem za únosnou cenu. Podívejte se, kam se z Prahy vydat na cyklistický výlet.

Výlet na kole může rodina zahájit na Výtoni, přibližně uprostřed cyklostezky A2. Nejen pro děti je zde vyhlášená řemeslná zmrzlinárna Puro Gelato, kde si můžou děti i rodiče natočit zmrzlinu a vybrat sypání samoobslužně – za sto gramů utratí zákazník 69 korun. Když se odtud vydá cyklista proti proudu Vltavy narazí za necelé tři kilometry na areál Žluté lázně.

Žluté lázně a Dvorce u cyklostezky A2 | Video: Deník/Eliška Stodolová

Tady se mu naskytne první možnost koupání. Vstupné do areálu je pro dospělého sto korun, padesát korun pro dítě. U stánku vyjde rodiče půllitr plzně na 65 korun.

„Historie Žlutých lázní se datuje od roku 1910, kdy byly v červnu slavnostně otevřeny jako oblíbené místo k rekreaci, sportu a koupání ve Vltavě. Žluté lázně jsou symbolem plovárenské tradice a příjemných chvil strávených na břehu Vltavy,“ stojí v popisu areálu. Výhodou je travnatá pláž a jednoduchý přístup do vody. Do areálu je vstup s kolem povolený. Nápoj bez placení vstupu si může cyklista dát u vedlejšího Výčepu Dvorce.

Oběd na lodi vedle golfového hřiště

Pokud cyklista nechce platit vstupné, může se vykoupat o přibližně kilometr nebo dva dál na Branické pláži, která nabízí koupání i pro milovníky nudismu. Na oběd si výletníci můžou sednout na lodi v restauraci Rosmarina. Parkování pro kola je přímo před restaurací.

Loď otevírá v 11 hodin dopoledne a polední menu vyjde přibližně na 200 korun. Půllitr jedenáctky Staropramen tu stojí 45 korun. Odtud může cyklista pokračovat dál proti proudu Vltavy až na Zbraslav. Cestou potká hned několik stánků s dalším osvěžením. Cena piva se u stánků pohybuje kolem 50 korun za půllitr, podniky nabízejí i originální nealkoholické nápoje.

Jako cestu zpět může cyklista zvolit vlak, a to ze zastávky Praha-Braník, Modřany, Komořany nebo Zbraslav. Na vlak obyvatelům Prahy platí Lítačka. Jednou z možností je také překonat řeku pomocí přívozu, a to také zdarma na Lítačku, a vrátit se do centra Prahy po levém břehu Vltavy. Většina stánků s občerstvením kolem Vltavy otevírá v 11 nebo 14 hodin a zavírá kolem 20 hodiny. Pokud tedy cyklista plánuje zastávky na občerstvení, je dobré vyrazit na výlet odpoledne.

Na kolo bez kola

Odpolední výlet můžou absolvovat i lidé, kteří doma cyklistické kolo nemají. Na trase A2 jsou totiž rozmístěná stanoviště pro sdílená kola.

Společnost Rekolo nabízí dvakrát čtvrt hodiny jízdy na kole denně zdarma, pokud má zákazník Lítačku. Déle se můžou svézt obyvatelé, kteří vlastní kartu Multisport. „MultiSportka vám každý den proplatí dvě jízdy na šedesát minut. Ve stejný den můžete navíc i na sportoviště,“ uvádí zástupci sdílených kol Rekolo s tím, že na vrch má cestující ještě zmiňované dvě čtvrt hodiny zdarma, pokud má Lítačku.

Cyklostezka A2 a stánek s nápoji | Video: Deník/Eliška Stodolová

Popsaná část cyklostezky A2 je jen jedna z možností, kam se v Praze a jejím okolí vydat na kolo. Možností je velké množství a trasu si cyklisté můžou naplánovat podle lokality i délky zamýšlené cesty. Seznam pražských cyklotras i s kilometráží nabízí například web https://www.prahanakole.cz/.