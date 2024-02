Dokáže Teslův transformátor zahrát Metallicu? Kdyby byla tahle otázka součástí televizní vědomostní soutěže, nejspíš by se stala kandidátem na využití nápovědy od „přítele na telefonu“. Přičemž by asi nešlo o znalost samotné metalové kapely, ale spíš o funkce vysokofrekvenčního zařízení vynalezeného Nikolou Teslou, produkujícího velmi vysoké napětí. Při různých prezentacích technických oborů jde o velmi populární pomůcku: ze sekundární cívky srší efektní modré blesky a malá žárovka nebo zářivka se při přiblížení může rozsvítit. Navíc funguje jako bezmembránový – plazmový – reproduktor.

Že cívka, ze které srší blesky, umí i hrát (a zrovna Metallica zní obzvlášť zdařile), od úterka vědí školáci z Prahy 6 – a od nich už zřejmě také někteří rodiče. Tím, co viděly v rámci projektového dne připraveného ve spolupráci s ČVUT, byly děti nadšeny; jistě pak mnohé o dojmech z návštěvy pracovišť školy vykládaly i doma. Stejně jako kamarádům.

Do projektu, který díky spolupráci sedmi fakult ČVUT a Masarykova ústavu vyšších studií představil zajímavosti technických oborů, se zapojilo půl tisícovky deváťáků a osmáků z 18 základních škol. Různými ukázkami, ale i představením prostředí na ČVUT, se zjevně podařilo podchytit jejich zájem o technické vzdělávání: tím, že by se jim líbilo studovat právě zde, se úterní návštěvníci netajili.

Byť někoho nejvíc nadchla dílna studentského týmu eForce vyvíjejícího autonomní elektroformuli, dalšího třeba experimenty s vodou, zatímco jiného zase uchvátily taje krajinářské architektury. Poznávat se skutečně dalo ledacos: od kovářské výhně s kovadlinou přes virtuální realitu až po taje kosmického výzkumu. Leccos bylo nejen k vidění, ale mnohé aktivity si návštěvníci mohli i sami vyzkoušet.

K čemu je dobré učení při fyzice

„Doufám, že se tady za pár let s některými z vás opět potkám,“ řekl žákům základních škol rektor ČVUT Vojtěch Petráček. Představením atraktivit technických oborů se je vysoká škola snaží přitáhnout k zájmu o tuto oblast už ve chvíli, kdy jsou na prahu rozhodování o své profesní dráze a zvažují, kam se přihlásí na střední školu. Petráček zdůraznil, že to, co se žáci nyní učí třeba ve fyzice nebo v matematice, je předpokladem pro to, aby se v budoucnu mohli věnovat oboru, který je bude bavit – a jednou třeba budou pokračovat ve studiu právě na univerzitě, v jejímž čele stojí.

Lobkowiczové spolupracují s ČVUT. Společně digitalizují kulturní vzdělávání

Tomu fandí i místostarostka Prahy 6 Mariana Čapková (Praha 6 Sobě), která se akce na ČVUT rovněž zúčastnila. Právě tuto univerzitu označila za školu, jejíž vycházející absolventi už mají jasnou představu o tom, co budou v životě dělat. Ocenila, že se děti mohly podívat, jaké obory ČVUT nabízí, i když je ještě čekají čtyři roky na středních školách.

„Uvědomuji si, že jakákoli změna je stres. A před řadou z přítomných žáků jsou přijímací zkoušky na střední školy. O to více jsem ráda, že mají možnost zjistit, proč ten stres stojí za to absolvovat a proč je dobré do toho dát všechno,“ poznamenala Čapková. „Pokud se dnes na ČVUT pro něco nadchnete, pomůže vám to absolvovat stres přijímacích zkoušek i čtyřleté studium, protože už třeba budete vědět, na jakou vysokou školu budete chtít pokračovat,“ připomněla žákům. S upozorněním, že mnozí z nynějších zdejších studentů navštěvovali ještě vlastně celkem nedávno stejné základní školy jako současní příchozí.

Žáci základních škol z Prahy 6 se mohli podívat nejen do různých prostor ČVUT ve vysokoškolském areálu v Dejvicích, ale nahlédli i na pracoviště školy v centru Prahy. Dokonce i do Kladna, kde působí Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT, vypravila Praha 6 autobus, který zájemce odvezl tam i zpět.

Úterní akci s ČVUT připravila skupina Místního akčního plánu Prahy 6. A podle příznivých ohlasů je zřejmé, že návštěva dojednaná vůbec poprvé se jistě nekonala naposledy. Prý by se z ní mohla stát nové tradice.