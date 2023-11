/VIDEO, FOTOGALERIE/ Pražské vodovody a kanalizace, a.s. společně s Magistrátem hl. města Prahy, hasiči, policií a armádou pořádají ve středu 1. listopadu cvičení týkající se znečištění vodovodního zdroje. Obyvatelé centra města se mohou během dne setkat se zvýšeným množstvím autocisteren.

Cvičení Hyg-Toxy 2023, které bude simulovat útok neznámou látkou na vodohospodářskou infrastrukturu. | Video: Deník/Radek Cihla

Magistrát hlavního města Prahy ještě před cvičením ujistil, že během akce nedojde k omezení ani přerušení dodávky pitné vody vododejmem pro veřejnou potřebu.

V devět hodin ráno bylo cvičení Hyg - Toxy 2023 zahájeno na pražské Floře simulací napadení vodojemu neznámou látkou, jednotky se ale budou pohybovat. Akce se odehrává v lokalitě ohraničené ulicemi Jugoslávská, Náměstí Míru, Korunní, U Vodárny, Slovenská, Máchova, Rybalkova, Havlíčkovy sady, Perucká, Jana Masaryka a Londýnská.

"Cvičení pro nás plní všechny cíle, které jsme si vytyčili. Klíčové pro nás bylo, že hned na začátku proběhly reakce všech složek integrovaného záchranného systému tak, jak měly, spolupráce s hygienickou stanicí s magistrátem, vše zafungovalo. Čeká nás ještě ta nejdůležitější část cvičení, a to je rozhodnutí o obnově dodávky vody," řekl generální ředitel Pražských vodovodů a kanalizací (PVK) Petr Mrkos.

Vodohospodáři v poledne podle ředitele věděli, že se stal útok nebezpečnou látkou, kterou hasiči zajistili. Odpoledne budou ještě zjišťovat, zda je kontaminovaná voda pouze ve vodojemu, anebo pronikla i do vodovodní sítě. Vzorky mají z obou míst. "Teď čekáme na rozbory z laboratoří, které by měly být odpoledne. Tady jsme v rámci cvičení zkrátili čekací dobu, jinak bychom měli podrobné mikrobiologické výsledky do 24 hodin, tedy až zítra. Na základě toho rozhodneme o obnově dodávky vody," řekl Mrkos.

Poučení přinesla vodárnám podle Mrkose již samotná příprava cvičení. Například jednání s armádou je delší, než se předpokládalo a o jejím nasazení musí rozhodnout vláda. "Další je spolupráce s hygienickou stanicí. Podobné cvičení jsme dělali asi před pěti lety a tam jsme neměli to finální rozhodnutí úplně nejlépe koordinované, takže cílem dnes byla i koordinace s orgány veřejného zdraví, kdo a jak rozhodne o obnově dodávky vody," řekl. Dřívější chyby byly napraveny a dnes vodohospodáři s hygieniky testovali nové postupy.

V rámci cvičení dojde k rozmístění náhradního zásobování pitnou vodou, lze tedy očekávat zvýšený pohyb autocisteren a cisternových přívěsů v lokalitě.

Zdroj: Deník/Radek Cihla

Akce probíhá od devíti hodin ráno a předpokládaný konec je v 17 hodin odpoledne.