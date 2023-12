Nejvíc nemocných je aktuálně mezi dětmi do pěti let. Následuje skupina mladistvých mezi 15 a 24 lety. Oproti prvnímu prosincovému víkendu se jedná o nárůst o víc jak deset procent.

Pražské nemocnice čekají na písemnou dohodu. Omezení neakutní péče zatím trvá

S covidem-19 je aktuálně doma i paní Martina. „Covid jsem chytla minulý týden, ani přesně nevím od koho. Příznaky se objevily v neděli, vyšly mi dva pozitivní antigenní testy. Snáším to ale docela dobře, špatně mi bylo asi dva dny, teď zůstávám doma především proto, abych nenakazila ostatní,“ popsala Deníku s tím, že i její partner má relativně slabý průběh nemoci. „Ačkoliv sdílí stejnou domácnost, testy mu vyšly pozitivní až o dva dny později,“ dodává Martina.

Na návštěvu po domluvě, nebo vůbec

I když Praha aktuálně obsazuje druhou nejmenší pomyslnou příčku v počtu nemocných, i tak některé pražské nemocnice přistoupily k omezení návštěv, a to do odvolání. „Z důvodu nárůstu akutních respiračních onemocnění jsou omezeny návštěvy ve Fakultní nemocnici v Motole,“ uvádí zástupci FN Motol ve své zprávě z 6. prosince.

Za pacienty smí do nemocnice pouze jedna osoba, a to jen v případě, že to epidemiologická situace zrovna dovolí. Aktuálně jsou v nemocnici do odvolání zakázané návštěvy na lůžkových stanicích Pediatrické kliniky. „U dětských pacientů, kdy je přítomen na oddělení doprovod, nejsou návštěvy dovoleny. V odůvodněných případech může výjimky udělit vedoucí lékař oddělení. Návštěva jedné osoby u pacienta bez přítomného doprovodu je možná pouze po předchozí dohodě s ošetřujícím lékařem v době od 15 do 16 hodin,“ uvádí dál nemocnice.

Lůžková oddělení jsou pro návštěvy nepřístupná na Interní klinice a Klinice spondylochirurgie, která se věnuje chirurgii páteře, jako jsou úrazy páteře a míchy, onemocnění degenerativní, nádorová, záněty páteře a vrozené deformity.

S covidem lidé stále umírají. Vyhlašovat zákazy však současná situace nevyžaduje

Omezené jsou návštěvy i v Ústřední vojenské nemocnici. Zákaz návštěv hospitalizovaných pacientů platí na Oddělení rehabilitační a fyzikální medicíny a na všech odděleních Interní kliniky.

Podmínkou je respirátor, popřípadě rouška

Se zvýšenou opatrností musí počítat i návštěvy na Pneumologické klinice Fakultní Thomayerova nemocnice. Návštěvy jsou možné pouze po individuální dohodě s ošetřujícím nebo vedoucím lékařem, a to u pacientů v závažném zdravotním stavu či v terminálním stádiu nemoci. Omezení návštěv platí až do odvolání.

Všeobecně platí, že tam, kde to epidemiologická situace dovolí, může pacienta navštívit pouze osoba bez příznaků infekce s ochrannou dýchacích cest. Za tu se počítá vícevrstvá ústenka nebo respirátor. Samozřejmostí má být také dezinfekce rukou.