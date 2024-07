Starosta Prahy 3, Michal Vronský, vysvětluje: „Stávající systém úklidu veřejných míst, kde figuruje řada subjektů a některé služby financuje Praha 3 a jiné zase TSK, bohužel není příliš přehledný a nevyhovuje potřebám městské části. Někdy je složité vyvodit odpovědnost za nedostatky v úklidu či operativně zasáhnout v případě nenadálé události, jakou je například sněhová kalamita. Proto přebíráme v této věci iniciativu.“

Nově vzniklá úklidová firma Čistá Trojka bude nejprve vykonávat činnosti v kompetenci městské části a financované z obecního rozpočtu. Postará se o úklid komunikací v zeleni, údržbu náměstí a parků.

Firma také převezme stejnojmennou službu, která v Praze 3 řeší podněty občanů týkající se náhlých závad ve veřejném prostoru, jako jsou poškozená dětská hřiště, poničený mobiliář či nepořádek kolem kontejnerů.

V posledním desetiletí městská část vynakládá na údržbu veřejných míst částku kolem 30 milionů korun ročně. Jiří Ptáček, radní Prahy 3 s odpovědností za životní prostředí a komunální služby, uvádí: „Řadu let se pro naše občany snažíme zajistit nadstandardní služby. Kromě údržby parků a náměstí, jež systémově patří pod naši správu, dlouhodobě připlácíme i za častější úklid chodníků ve správě TSK. Naše nová firma by se měla ucházet o to, aby na území Prahy 3 zajišťovala i služby, které objednává TSK. Není to plán na jeden rok, ale vize, jejíž postupná realizace pravděpodobně potrvá několik let. Ve výsledku bychom však měli být schopni převzít kompletní odpovědnost za čistotu veřejných komunikací a prostranství na území Trojky.“

Tímto krokem Praha 3 směřuje k větší kontrole a efektivitě v údržbě svého veřejného prostoru, což by mělo přinést zlepšení nejen v oblasti čistoty, ale i rychlejší řešení problémů a odpovědnosti za údržbu.

Prostřednictvím webu Čistá Trojka můžete zadávat především připomínky k pořádku a městskému mobiliáři. Všechny podněty budou obratem řešeny a odpověď dostanete mailem.